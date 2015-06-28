داعش در یک قدمی حامیان خود در اردن، بحرین و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالباری عطوان» تحلیلگر مشهور جهان عرب در مطلبی در روزنامه «رأی الیوم» نوشت: طی روزهای اخیر شاهد حوادث تروریستی در برخی کشورها نظیر فرانسه، تونس و کویت بودیم و مشاهده کردیم که داعش چگونه به قلب این کشورها نفوذ کرد.

وی ادامه داد: این بسیار حائز اهمیت است که پس از اتفاق افتادن این حوادث به این نتیجه برسیم که داعش دامان حامیان خود را گرفته و اکنون در یک قدمی کشورهایی چون ترکیه، بحرین و اردن قرار دارد.

عطوان در ادامه مطلب خود در روزنامه رأی الیوم می نویسد: تنها محکومیت کلامی اقدامات وحشیانه داعش کافی نیست؛ بهتر است کشورهایی که به صورت علنی از این گروه تروریستی دفاع می کنند، حمایت های خود از این گروه را در وهله اول قطع کنند.

این تحلیلگر مشهور جهان عرب همچنین ادامه حملات سعودیها علیه مردم بی دفاع یمن و زیرساخت های این کشور را محکوم و اظهار داشت: مردم جهان به خوبی می دانند که سعودیها در یمن چه کسانی را می کشند.

وی در بخش دیگری از مطلب خود به نفوذ ایران در منطقه اشاره کرده و گفت: بسیاری از کشورها برای مقابله با این نفوذ بودجه های میلیارد دلاری اختصاص داده اند.

عطوان همچنین با تأکید بر فراگیر شدن خطر گروه تروریستی داعش، اظهار داشت: داعش امروز دیگر خطری برای یک یا چند کشور محسوب نمی شود، بلکه خطری برای کشورهای منطقه و جهان تلقی می شود.