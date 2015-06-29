به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر دوشنبه مراسم تحلیف عضو جدید شورای شهر شیراز برگزار و عباس افراسیابی کشکولی به‌عنوان دومین علی‌البدل شورای شهر شیراز وارد صحن رسمی جلسات شد.

حضور دومین علی‌البدل به دلیل استعفای بهرام پارسایی از شورای شهر شیراز نیز جهت حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که البته کمال پاک‌فطرت نیز به‌عنوان علی‌البدل اول به‌جای شبیر زارع خفری سال گذشته وارد شورای شهر شیراز شده بود.

به‌غیراز بهرام پارسایی، ترابی و راستگو دو عضو دیگر شورای شهر شیراز نیز در هفته‌های گذشته استعفای خود را به شورا ارائه کرده بودند که مورد موافقت اعضا قرار نگرفت.

عباس افراسیابی در انتخابات شورای شهر شیراز ۱۶ هزار و ۹۶۷ ای کسب کرده بود.