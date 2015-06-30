دبیر پنجمین جشنواره فیلم کوتاه «خورشید» منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یارمحمدی دبیر و مؤسس این جشنواره گفت: پس از برگزاری موفق چهار دوره گذشته، تصمیم گرفتیم ضمن معرفی و تقدیر از فیلم‌های کوتاه مستقل با ساختار تجربی و خلاقانه در جهت تأکید بر ضرورت گسترش تولید این آثار ارزشمند سینمای ایران و معرفی این سینما به‌عنوان سینمای مبتنی بر اندیشه و خلاقیت، همزمان با پنجمین دوره، این جشنواره را به‌عنوان رویداد ویژه سینمای کوتاه مستقل تجربی برگزار کنیم.

وی افزود: این جشنواره از پنجمین دوره خود پذیرای فیلم‌های کوتاه اعم از داستانی، مستند، تجربی، انیمیشن و ویدئوآرت خواهد بود ضمن اینکه کلیه این آثار باید رویکردی خلاق، تجربه گرا، پیشرو و هنری داشته باشند و این تلاشی است در ادامه راهی که جشنواره «خورشید» برای معرفی فیلمسازان نخبه و آثار ارزشمند خردگرا و نوآور به‌عنوان تصویر صحیح از سینمای مؤثر و جریان‌ساز ایران به جامعه بین المللی دنبال می‌کند.

دبیر جشنواره فیلم کوتاه مستقل خورشید بیان کرد: سینمای کوتاه در جامعه بین المللی امروز به‌عنوان یک اتاق فکر عمل می‌کند و فضایی است برای ابراز ایده‌ها و نگاه های شخصی متفکرانی که قصد دارند به شیوه ای خلاقانه و بر اساس تجربیات و فهم شخصی خود، که بی تردید بخش مهمی از انسان شناسی است، دنیا را به جایی بهتر برای زندگی تبدیل کنند و جامعه را به‌سوی مدنیتی که شایسته انسان است راهنما باشند.

یارمحمدی همچنین گفت: بر این باوریم که آینده از آن فیلمسازان اندیشمند است و جشنواره خورشید به‌عنوان جشنواره ویژه فیلم‌های تجربی در ایران در رسیدن به این اهداف تمام توان خود را به‌کار خواهد گرفت. جزئیات بیشتر در زمینه برگزاری جشنواره طی چند روز آینده و همزمان با اعلام فراخوان به اطلاع فیلمسازان محترم و دیگرعلاقه مندان خواهد رسید.

«پنجمین جشنواره فیلم کوتاه مستقل خورشید» به همت پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل و به دبیری مهدی یارمحمدی، دی ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.