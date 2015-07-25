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۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۰۵

فیلم/ تیزر جشنواره فیلم کوتاه «خورشید» رونمایی شد

فیلم/ تیزر جشنواره فیلم کوتاه «خورشید» رونمایی شد

تیزر پنجمین دوره جشنواره فیلم کوتاه مستقل «خورشید» رونمایی شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، تیزر فیلم کوتاه مستقل «خورشید» با همکاری مریم کتان فروش و داریوش اسکویی، دو نفر از فیلمسازان دوره های پیشین جشنواره و به شکل متحرک سازی پوستر جشنواره ساخته شده است و بر خلاف تیزرهای متداول، فاقد نریشن است.

این جشنواره بعنوان رویداد ویژه سینمای مستقل تجربی در کشور در بخش های رقابتی: الف- مسابقه فیلم های مستقل تجربی (ویژه آثار تولیدی مستقل در قالب‌های داستانی، مستند، تجربی، انیمیشن و ویدئوآرت با ساختار تجربی، هنری، نوگرا، پیشرو و خلاقه)، ب- مسابقه آنلاین فیلم (ویژه آثار تولیدی مستقل که تولید آنها پیش از ۲ سال گذشته بوده و پروسه پخش بین المللی آنها به اتمام رسیده باشد و دارای ساختاری تجربی، هنری، نوگرا، پیشرو و خلاقه باشند) و ج- مسابقه فیلمنامه (ویژه فیلمنامه های کوتاه با ساختار تجربی، هنری، نوگرا، پیشرو و خلاقه) تا ۱۰ شهریور ماه سال جاری اقدام به دریافت آثار می کند.

پنجمین جشنواره فیلم کوتاه مستقل «خورشید» بعنوان رویداد ویژه سینمای مستقل تجربی در کشور به همت پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل و دبیری مهدی یارمحمدی، دی ماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 2865208

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