آمریکا کمک نظامی به بحرین را از سر گرفت/اعتراض گروه های حقوق بشر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، کاخ سفید دیروز دوشنبه از تصمیم خود برای از سرگیری کمک های نظامی و امنیتی به بحرین خبر داد. کمک های آمریکا به دولت منامه از سال ۲۰۱۱ به واسطه سرکوب مردم از سوی رژیم آل خلیفه به حال تعلیق درآمده بود.

اگرچه اطلاع دقیقی از نوع ادوات نظامی که قرار است به بحرین ارسال شود در دست نیست، اقدام جدید واشنگتن می تواند به منزله تامین موشک های ضد تانک، خودرو زرهی هاموی، مهمات و تسلیحات کوچک باشد.

به ادعای «جان کربی» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، این ادوات نظامی در ازای بهبود نسبی وضعیت حقوق بشر در بحرین در اختیار نیروهای نظامی و گارد ملی این کشور قرار خواهد گرفت.

با این حال کربی مدعی شد که آمریکا قصد ندارد کمک های نظامی خود را در اختیار وزارت کشور بحرین -که مسئولیت تامین امنیت داخلی کشور را بر عهده دارد- قرار دهد. وزارت کشور تحت تسلط رژیم آل خلیفه نقش بسزایی را در سرکوب قیام های مردمی بحرین ایفا کرده است.

جالب آنکه کربی با لحنی دوگانه مدعی شد بحرین در حوزه مسائلی که به امنیت خاورمیانه مربوط می شود، حکم یک متحد مهم و دیرینه را برای آمریکا دارد؛ با این حال واشنگتن به اعمال فشار بر دولت منامه برای رعایت حقوق بشر ادامه خواهد داد!

گروه های فعال در زمینه حقوق بشر بلافاصله این اقدام آمریکا را نکوهش کرده و آن را به زیان بحرین، منطقه و حتی آمریکا توصیف کردند. به گفته این گروه ها، نیروهای نظامی بحرین عمدتا سنی هستند و این می تواند بیش از پیش به آتش جنگ های فرقه ای که با هدف سرکوب شیعیان به راه می افتد، دامن بزند.

در جنبش های مردمی سال ۲۰۱۱ بحرین دستکم ۸۹ نفر از شیعیان به دست حکومت آل خلیفه به شهادت رسیدند و صدها نفر دیگر نیز به دلایل امنیتی زندانی و محاکمه شدند.

بحرین کشوری شیعه نشین است که از سوی اقلیت سنی حاکم اداره می شود. این کشور مقر ناوگان دریایی ۵ ام ایالات متحده آمریکا است که از آن به عنوان باند پرواز هواپیماهای جنگنده ای استفاده می شود که به عنوان بخشی از نیروهای ائتلاف ضد داعش در حریم هوایی سوریه جولان می دهند.