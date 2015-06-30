لزوم استفاده از ظرفیت های بخش کشاورزی در طرح های آب و خاک میانه

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه کشاورزی شهرستان میانه سه شنبه در حالی با حضور مسوولان استانی و شهرستانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد که بهره گیری از ظرفیت های بخش کشاورزی در اجرای طرح های آب و خاک شهرستان، لزوم اجرای اقدامات اساسی در خصوص بهینه سازی مصرف آب در زیر بخش های کشاورزی، توجه به توسعه روستاها و فعالیت های منسجم کشاورزی و رفع مشکلات ایجاد شده در این بخش در سالیان گذشته جز مهمترین موضوعاتی بودند که مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

لزوم ترغیب و توجیه بهره برداران کشاورزی به یکپارچه سازی اراضی

در همین راستا معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه در این جلسه گفت: وجود آب و خاک مناسب و نیروی انسانی از ظرفیت های این منطقه در بخش کشاورزی است که با توجیه و ترغیب بهره برداران برای یکپارچه سازی اراضی منجر به کاهش وابستگی، رونق تولید، حل مشکل بیکاری در منطقه و در نهایت توسعه بخش کشاورزی می شود.

حمید شکری با اشاره به جایگاه برتر میانه در اجرای طرح های آب و خاک آذربایجان شرقی بر لزوم استفاده از مشارکت کشاورزان و ظرفیت های این بخش در چنین طرح های تاکید و تصریح کرد: حل مشکل فرار آب سدها، اجرای طرح های آبخیزداری و شبکه پایاب سدهای موجود و کانال های آب بر و لایروبی و احیای قنوات بخشی از موارد نیازمند توجه و رسیدگی در حوزه کشاورزی این شهرستان هستند.

فرماندار ویژه میانه احداث ۱۲ کیلومتر جاده دسترسی بین مزارع، ایجاد کانال های عمومی جهت جلوگیری از هدر رفت آب، پرداخت حداکثر مبلغ غرامت به کشاورزان و بیمه محصولات، تامین ادوات و تجهیزات کشاورزی، استمهال وام های کشاورزی و مشکلات دامداران با توجه به کمبود سرمایه و گران شدن نهاده های دامی را از دیگر نیازهای بخش کشاورزی این شهرستان برشمرد و خواستار تامین اعتبار لازم برای رفع مشکلات این بخش شد.

ابلاغ دستورالعمل استمهال وام های کشاورزی به بانک ها

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه از ابلاغ دستورالعمل استمهال وام های کشاورزی به بانک ها خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته از سوی مسوولان میانه و همراهی کشاورزان ضریب مکانیزاسیون این شهرستان رشد خوبی داشته بطوریکه توانسته در این حوزه رتبه سوم استان را کسب کند.

کریم مهری با انتقاد از کوتاهی صورت گرفته در زمینه برقی کردن چاه های کشاورزی و تاکید بر انجام پیگیری های لازم در این زمینه تصریح کرد: کمبود منابع و ذخایر آبی تهدیدی جدی برای جامعه است و بر همین اساس سازمان جهاد کشاورزی استان استفاده بهینه از منابع آب در حوزه کشاورزی را مهمترین اولویت کاری خود تعریف کرده است.

توسعه روستاها و فعالیت های کشاورزی و اجرای تعهدات شرکت آب منطقه ای مطالبه نمایندگان میانه

سید بهلول حسینی نماینده مردم میانه نیز در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه خواستار اقدام اساسی دولت در روستاها و توسعه بخش کشاورزی شد و اظهار داشت: خالی نشدن روستاها از جمعیت برای تامین پشتوانه تولید کشور همچون خالی نماندن پادگانها از سربازان برای تامین امنیت است و بر همین اساس موضوعاتی چون پرداخت مستمری به روستائیان پس از ۶۰ سالگی، بیمه کشاورزان و محصولات کشاورزی، تقویت بخش کشاورزی و دامداری از اولویتهای مهم برای خالی نشدن روستاها از سکنه است.

محمد علی مددی دیگر نماینده مردم میانه نیز در این جلسه نبود مدیریت، عدم تدبیر و برنامه طی سنوات گذشته را از دلایل اصلی برخی مشکلات بخش کشاورزی دانست و گفت: احداث و تکمیل کانال های مورد تعهد شرکت آب منطقه ای از مواردی است که با تکمیل آن ۱۵ هزار هکتار پایاب سد زیر کشت خواهد رفت که گام مهمی در تولید و اشتغال جوانان خواهد بود.