به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت المنامه، مرکز حقوق بشر بحرین با صدور بیانیه ای از بازداشت ۶۱ شهروند بحرینی توسط نظامیان آل خلیفه طی هفته گذشته خبر داد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه این مرکز آمده است که در میان افراد بازداشت شده توسط آل خلیفه چند کودک بحرینی دیده می شوند.

این مرکز در بیانیه خود ضمن محکومیت اقدام مقامات آل خلیفه در بازداشت شهروندان بحرینی، این اقدام را «غیرقانونی» خواندند.

مرکز حقوق بشر بحرین در این بیانیه خواستار توقف هرچه سریعتر بازداشت شهروندان بحرینی بدون تفهیم اتهام آنها شد.