  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۸:۰۲

بازداشت ۶۱ بحرینی توسط آل‌خلیفه طی هفته گذشته

بازداشت ۶۱ بحرینی توسط آل‌خلیفه طی هفته گذشته

نظامیان رژیم آل‌خلیفه طی هفته گذشته ۶۱ شهروند بحرینی از جمله چند کودک را به اتهام شرکت در تظاهرات ضد دولتی بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت المنامه، مرکز حقوق بشر بحرین با صدور بیانیه ای از بازداشت ۶۱ شهروند بحرینی توسط نظامیان آل خلیفه طی هفته گذشته خبر داد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه این مرکز آمده است که در میان افراد بازداشت شده توسط آل خلیفه چند کودک بحرینی دیده می شوند.

این مرکز در بیانیه خود ضمن محکومیت اقدام مقامات آل خلیفه در بازداشت شهروندان بحرینی، این اقدام را «غیرقانونی» خواندند.

مرکز حقوق بشر بحرین در این بیانیه خواستار توقف هرچه سریعتر بازداشت شهروندان بحرینی بدون تفهیم اتهام آنها شد.

کد مطلب 2848598

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها