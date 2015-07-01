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۱۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۶

فیلم/ افشاگری درباره اسنودن و آمریکا

فیلم/ افشاگری درباره اسنودن و آمریکا

تیزر فیلم جدید الیور استون به نام «اسنودن» در حالی رونمایی شد که نمایش پرچم آمریکا به شکل وارونه بحث‌برانگیز شده است.

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به گزارش خبرنگار مهر، انتشار تیزر فیلم سینمایی «اسنودن» به کارگردانی الیور استون نگاه ها را به این اثر سینمایی معطوف کرده است.

«اسنودن» به کارگردانی الیور استون، کارگردان و مستندساز سرشناس آمریکایی بر اساس ماجراهای ادوارد اسنودن، افشاگر برنامه‌های جاسوسی آمریکا ساخته شده است.

الیور استون یکی از بحث برانگیزترین سینماگران هالیوود است که در بیشتر آثارش ماجراها و رخدادهای سیاسی را دستمایه کارش قرار داده است.

فیلم های داستانی جی اف کی (درباره جان اف کندی)، نیکسون (درباره ریچارد نیکسون و رسوایی واتر گیت)، دبلیو (درباره جورج دبلیو بوش) و مستندهای عنصر نامطلوب (درباره یاسر عرفات و روابط اسرائیل و فلسطینیان) و فرمانده (درباره فیدل کاسترو) از مهمترین آثار این کارگردان ۶۸ ساله آمریکایی با موضوعات سیاسی بوده اند.

کد مطلب 2848934

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