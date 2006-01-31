بازي در فيلم "كوهستان بروكبك" بسيار دشوار بود

هيث لجر در نمايي از " كوهستان بروكبك "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين هنرپيشه كه شهرتش را وام دارايفاي نقش درفيلم " داستان يك شواليه " است تاكيد كرد كه بازي درفيلم جديد آنگ لي برايش بسياردشواربوده است.

لجردراين مورد گفت :" فيلمبرداري درمناطق دورافتاده كانادا صورت مي گرفت ومن احساس تنهايي مي كردم ،علاوه براين نقشي كه برعهده داشتم بسياردشواربود وبراي اينكه كارگردان نماهاي مطلوبش را بگيرد ، بايد تلاش بسياري مي كرديم."

اين هنرپيشه درادامه صحبتهايش مي افزايد:" درهمين زمان بود كه پيشنهاد بازي درفيلم كازانوا مطرح شد. به حدي ازبازي درفيلم كوهستان بروكبك خسته بودم كه با اشتياق پيشنهاد حضور دريك فيلم كمدي را پذيرفتم چرا كه نيازي نبود تا براي احياي كاراكتراين فيلم تلاش چنداني كنم. تصور كنيد كه پس ازشكنجه اي كه به هنگام بازي درفيلم كوهستان بروكبك داشتم براي بازي درفيلم كازانوا به ونيز رفتم.به نظر مي رسيد كه تلاشهايم جواب داده اند وحالا استحقاق يك زنگ تفريح سينمايي را دارم."