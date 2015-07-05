حسین ساری درباره برنامه «رادیو هفت» و اینکه امکان دارد رویکردها نسبت به این برنامه تغییر کرده باشد به خبرنگار مهر گفت: همانطور که پیش از این گفته شد برنامه «رادیو هفت» می بایست متناسب با رویکردهای شبکه آموزش روی آنتن برود و در غیر اینصورت فعلا پخش آن همچنان منتفی است.

وی ادامه داد: شبکه آموزش عمدتا آموزش های مهارتی را در نظر می گیرد و اگر این برنامه تغییرات مورد نظر با این شبکه را داشته باشد می تواند در زمانی دیگر با همین تیم یا دوستانی دیگر به کار خود ادامه دهد.

مدیر شبکه آموزش با اشاره به مخاطبان این برنامه اظهار کرد: در حال حاضر و بعد از پنج سال که این برنامه روی آنتن رفته است دیگر قابلیت پخش ندارد چراکه تا زمانیکه مردم به شبکه آموزش و لوگو و اسم آن مراجعه می کنند باید بتوانند برنامه های مناسب با همین عنوان را هم تماشا کنند. درواقع تا زمانیکه یک تقسیم بندی برای شبکه ها در تلویزیون وجود دارد برنامه های جامع و متنوع هم براساس همین دستورالعمل روی آنتن می روند.

ساری درباره اینکه مسایل مالی چقدر در ساخت این برنامه تاثیر داشت، گفت: هیچ تاثیری نداشته است و تنها مساله این است که «رادیو هفت» باید از یک برنامه صرف هنری به یک برنامه آموزشی تبدیل شود.

وی همچنین درباره برنامه «قند پهلو» که پیش از این در مناسبت هایی از جمله ایام ماه مبارک رمضان روی آنتن می رفت و امسال نتوانست به پخش برسد، توضیح داد: «قند پهلو» از برنامه های خوب تلویزیون است که در مناسبت ها روی آنتن می رود اما امسال نتوانستیم این برنامه را در این ایام ماه مبارک رمضان داشته باشیم و خوشبختانه برنامه ای از سال گذشته داشتیم که مناسب با همین ایام جایگزین شد.

ساری در پاسخ به اینکه چه برنامه ای جایگزین «قند پهلو» شد؟ گفت: بازپخش برنامه «قند پهلو» که سال گذشته ویژه ماه مبارک رمضان تولید شده بود امسال دوباره روی آنتن رفت. به هرحال بسیاری از مجموعه های ما برای یک بار پخش به تولید نمی رسند بلکه محتوایی دارند که بتوان در زمان های مختلف از آنها استفاده کرد.

وی در پایان گفت: ضبط و تولید برنامه «قند پهلو» در ماه مبارک رمضان بازه ای نسبتا طولانی بود و امسال به دلیل مشکل نقدینگی که در مجموعه سازمان صداوسیما بوجود آمد امکان ساخت این برنامه فراهم نشد اما سعی می کنیم که حتما برای مناسبت های بعدی این برنامه روی آنتن برود.