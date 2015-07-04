سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آتشسوزی در یک ساختمان تجاری و مهار شعله های آتش گفت : ساعت ۱۴ و ۸ دقیقه روز گذشته آتشسوزی در یک ساختمان واقع در سهروردی، بالاتر از خیابان مطهری به سامانه آتشنشانی شهر تهران اعلام و مأموران چهار ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: با حضور آتشنشانان در محل حادثه مشاهده شد در یک ساختمان چهار طبقه ۱۲ واحدی اداری تجاری در طبقه منفی یک، دو موتورسیکلت و چند خودرو وجود داشته که هر دوی موتورسیکلتها به دلیل نامشخصی دچار آتشسوزی و آتش در حال سرایت به دیگر خودروها بود.
ملکی افزود: آتش نشانان بلافاصله وارد عمل شدند، دود زیادی طبقات را فرا گرفته بود و تعدادی از ساکنان این ساختمان نیز محبوس شده بودند. آتش نشانان توانستند ۲۰ نفر از کسانی که در داخل این ساختمان محبوس شده بودند را نجات دهند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی شهر تهران گفت: پس از ایمنسازیهای لازم در ساعت ۱۵ و ۲۰ دقیقه این عملیات به پایان رسید.
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