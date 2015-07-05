به گزارش خبرنگار مهر، با فرا رسیدن فصل تابستان زندگی در آفتاب داغ و سوزان شهری مرزی که مردمانش دلی به گرمی آفتاب دارند، روز به روز سخت سختر می شود.

شدت گرما از یک طرف و گرد و غبار از طرف دیگر باعث شده مشکلات عدیده بهداشتی برای شهروندان به وجود بیاید، مشکلاتی که به سخت شدن زندگی برای مردمی منجر شده که سالهاست در اوج محرومیت مرزداری می کنند.

گرمای بالای ۵۰ درجه شهرستان دهلران

در حالی مردم شهرستان دهلران هجدهمین روز از ماه مبارک رمضان را سپری می کنند که دمای هوای این شهرستان مرزی از مرز ۵۱ درجه سانتیگراد گذشت، شهرستانی با ۷۰ هزار نفر جمعیت که ۲۲۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق را دارد.

یه رغم اعلام رسمی سازمان هواشناسی متاسفانه در رسانه ملی هیچ گونه اشاره ای به گرمای دهلران در روز گذشته نشد و همین بی توجهی مسئولان رسانه ملی نشان از عمق محرومیت این شهرستان در سطح ملی دارد چراکه که باید مسئولان بیش از بیش به این شهر مرزی توجه جدی داشته باشند.

امروز مردم در حالی دمای هوای بالای ۵۰ درجه همراه با گرد و غبار را سپری می کنند که هیچ گونه خدمات رفاهی و...برای این مردم مرز دار از سوی مسئولان اندیشیده نشده است.

می طلبد مسئولان کشوری و استانی زیرساختها و خدمات ویژه ای را برای مردم دهلران در نظر داشته باشند تا مردم دلخوش شوند به زندگی در شهری که سالهاست گرد و غبار زندگی در آن را سخت کرده و فاقد امکانات رفاهی و تفریحی است.

افرادی که بضاعت مالی بهتری دارند فرار را بر قرار ترجیح می دهند، ۲۲۰ کیلومتر مرز می ماند و مردم بی بضاعت، گرد و غبار و مشکلاتی که نیازمند توجه ویژه است.

بیش از ۱۵۰ مورد سوختگی کنتور برق بر اثر فشار گرما

رئیس اداره برق شهرستان دهلران گفت: بر اثر شدت گرما از ابتدای سال تاکنون ۱۵۰ مورد سوختی وسایل اندازه گیری برق (کنتور) در شهرستان اتفاق افتاده است.

نصرت الله محمد بیگی در گفتگو با مهر گفت: با بالا رفتن دمای هوا در شهرستان دهلران طی روزهای گذشته چندین مورد سوختگی وسایل اندازه گیری برق (کنتور) در سطح شهر اتفاق افتاده است.

وی علت آتش سوزی وسایل اندازی گیری (کنتور) را استفاده همزمان چندین وسایل سرمایشی دانست و گفت: بالارفتن دمای هوا و تک فاز بودن وسایل اندازه گیری و فشار زیاد به سیم های برق باعث آتش سوزی شده است.

رئیس ادراه برق شهرستان دهلران گفت: توصیه ما به شهروندان این است که در زمان پیک مصرف از وسایل غیر ضروری برقی استفاده نکنند و از وسایل برقی سرمایشی مخصوص مناطق گرمسیر با کلاس انرژی A یا A+ استفاده کنند.

به رغم شدت گرما خاموشی در سطح شهرستان نداشته ایم

محمد بیگی اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش پرسنل این اداره به رغم افت شدید دما تاکنون خاموشی در سطح شهرستان نداشته ایم.

وی افزود: بیش از ۲۱ هزار مشترک برق خانگی، تجاری و کشاورزی از خدمات برق بهرمند هستند.

رئیس اداره برق شهرستان گفت: اگر مشترکان دچار قعطی برق یا آتش سوزی وسایل اندازه گیری با توجه به شدت گرما شدند خود سرانه اقدام به دست کاری کنتور برق نکنند.

وی گفت: در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره های ۳۳۷۲۲۱۳۱ یا ۱۲۱تماس بگیرند تا در کوتاه ترین زمان ممکن اکیپ به محل اعزام شوند.

محمدبیگی بیان داشت: از ابتدی سال تاکنون بیش از ۱۵۰ انشعاب غیر مجاز در سطح شهرستان جمع آوری و افراد متخلف به مراجع قضایی معرفی شده اند.

گرما تا آخر هفته مهمان دهلرانی ها

رئیس اداره هواشناسی دهلران در گفتگو با مهر گفت: طی روزهای آینده شاهد افزایش دما و ورود سامانه گرد و غبار در این شهرستان هستیم.

خلوت شدن خیابانهای شهر دهلران براثر گرما

محمد پاریاب افزود: ورورد سامانه پر ارتفاع جنب حاره سبب افزایش دما شده و پیش بینی می شود طی روزهای آینده هوا تا حدودی مرطوب و شرجی شود.

وی بیان اینکه این وضعیت تا اواخر هفته ادامه خواهد داشت، گفت: گرمای هوا بین ۳۲ تا ۵۰ درجه سانتیگراد و رطوبت ۱۰تا ۲۵ درجه پیش بینی شده است.

ثبت ۴۶ روز هوای گرد و غبار

پاریاب عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۴۶ روز این شهرستان میزبان گرد و غبار بوده که بیشترین آن در خرداد ماه با ۱۵ روز به ثبت رسیده است.

وی بیان داشت: با ورود سامانه گرما از روز جمعه دمای هوای شهرستان دهلران به گرمترین میزان خود یعنی ۵۱ درجه سانتیگراد رسیده بود.

پاریاب گفت: طی ماه گذشته در طول یک هفته دمای هوای این شهرستان بین ۴۸تا ۴۹ درجه سانتیگراد رسید.

بیش از ۳۰۰ شهروند دچار گرمازدگی شدند

رئیس شبکه بهداشت درمان شهرستان دهلران گفت: در چند روز گذشته تعداد زیادی از شهروندان بر اثر فشار شدید گرما به مراکز درمانی مراجعه کردند.

عبدالصاحب شریفی در گفتگو با مهر گفت: در پی افزیش دما در سه روز گذشته بیش از ۳۰۰ نفر از شهروندان که دچار گرما زدگی شدند به مراکز درمانی دولتی و خصوصی مراجعه کردند.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان هستیم کسانی که روزه گرفته ممکن است با مشکلات گرمازدگی یا افت فشار مواجه شوند که باید در معرض نور شدید آفتاب و گرما قرار نگیرند.

رئیس شبکه بهداشت درمان شهرستان دهلران ضمن توصیه به شهروندان گفت: مردم تا حدامکان از خانه هايشان خارج نشوند و در مکانهاي خنک سربسته باقي بمانند تا دچار گرما زدگی نشوند.

مراکز درمانی در حالت آماده باش هستند

شریفی بیان داشت: با توجه به افزایش دما و از طرفی دیگر وجود گرد و غبار در شهرستان مراکز درمانی در حالت آماده باش هستند.

رئیس شبکه بهداشت درمان دهلران افزود: افرادی که احساس سر گیجه یا افت فشار می کنند حتما به مراکز درمانی مراجعه کنند.

شهرستان دهلران در ۲۲۰ کیلومتری مرکز ایلام قرار گرفته و این شهرستان گرمسیری در تابستان بیشتر اوقات دمای ۵۰ درجه را تجربه می کند و یکی از گرم ترین نقاط ایران محسوب می شود.

خبرنگار : مجتبی کاور