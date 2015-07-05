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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۹:۵۱

مدیر کل هواشناسی ایلام:

گرمای هوای استان ایلام تا چند روز آینده ادامه دارد

گرمای هوای استان ایلام تا چند روز آینده ادامه دارد

ایلام - طبق گفته مسئولان هواشناسی استان ایلام، گرمای هوای استان ایلام تا چند روز آینده هم ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوای گرم طی چند روز گذشته تمام نقاط استان ایلام در برگرفته است و طبق گفته کارشناسان و مردم این گرمای هوای در استان بی سابقه بوده است.

هم اکنون دمای هوا در شهرستانهای مختلف استان ایلام بالای ۴۰ درجه است و در مهران و دهلران دمای هوا از ۵۱ درجه هم عبور کرده که باعث مشکلاتی برای مردم شده است.

مردم در نقاط مختلف استان ایلام برای انجام کارهای روزمره دچار مشکل شده اند و در همین ارتباط مدیر کل هواشناسی استان ایلام از گرمای هوا طی چند روز آینده در استان هم خبر می دهد.

یوسف شیخ الملوکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک سیستم حرارتی وارد استان ایلام شده است که باعث افزایش دمای استان و گرم شدن استان تا چند روز آینده می شود.

این مسئول بیان داشت: طبق بررسی های انجام شده این گرما در استان بی سابقه بوده است و این توده هوای گرم باعث مشکلاتی برای مردم نیز شده است.

مدیر کل هواشناسی استان ایلام افزود: دمای هوای شهرستانهای مرزی مهران و دهلران به ۵۱ درجه رسیده است و شهرستان ایلام هوای ۴۲ درجه را تجربه می کند.

کد مطلب 2851662

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