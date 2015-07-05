گرمای هوای استان ایلام تا چند روز آینده ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هوای گرم طی چند روز گذشته تمام نقاط استان ایلام در برگرفته است و طبق گفته کارشناسان و مردم این گرمای هوای در استان بی سابقه بوده است.

هم اکنون دمای هوا در شهرستانهای مختلف استان ایلام بالای ۴۰ درجه است و در مهران و دهلران دمای هوا از ۵۱ درجه هم عبور کرده که باعث مشکلاتی برای مردم شده است.

مردم در نقاط مختلف استان ایلام برای انجام کارهای روزمره دچار مشکل شده اند و در همین ارتباط مدیر کل هواشناسی استان ایلام از گرمای هوا طی چند روز آینده در استان هم خبر می دهد.

یوسف شیخ الملوکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک سیستم حرارتی وارد استان ایلام شده است که باعث افزایش دمای استان و گرم شدن استان تا چند روز آینده می شود.

این مسئول بیان داشت: طبق بررسی های انجام شده این گرما در استان بی سابقه بوده است و این توده هوای گرم باعث مشکلاتی برای مردم نیز شده است.

مدیر کل هواشناسی استان ایلام افزود: دمای هوای شهرستانهای مرزی مهران و دهلران به ۵۱ درجه رسیده است و شهرستان ایلام هوای ۴۲ درجه را تجربه می کند.