۴۲ رأس گوزن زرد ایرانی در استان ایلام پرورش داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام دارای طبیعتی بکر است که هم اکنون دارای مناطق حفاظت شده مختلفی از جمله مانشت و قلارنگ است و بر اساس آمارهای موجود، حدود ۱۳ درصد از عرصه های طبیعی استان، به نوعی تحت حفاظت و مدیریت سازمان محیط زیست استان است.

در استان ایلام ۱۲۵ هزار هکتار منطقه شکار ممنوع کولک، تنگ بینا و بیجار و ۹۲ هزار هکتار مناطق حفاظت شده کبیر کوه، دینارکوه، مانشت و قلارنگ، غار خفاش و چشمه های آبگرم و قیر وجود دارد.

تاکنون ۱۹۵ گونه پرنده، ۳۸ نوع پستاندار، ۱۸ خزنده و ۲۴ نوع مار، ۲۵ گونه ماهی، چهار نوع دو زیست و دو گونه لاک پشت در طبیعت استان ایلام شناسایی و ثبت شده است.

طرح احیا و تکثیر گوزن زرد ایرانی در خطر انقراض که از سال ۸۶ در استان ایلام آغاز شده بخشی از نگرانیهای خطر انقراض این گونه نادر را رفع کرده است.

مازیار سلیمان نژاد مدیر کل محیط زیست استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح که سال ۸۶ در استان با ورود شش راس گوزن آغاز شده هم اکنون تعداد گوزنها به ۴۲ راس رسیده است.

وی عنوان کرد: جنگل ها و محیط بکر زاگرس یکی از زیستگاه های مهم این گونه زیبا است و باعث شده شرایط زیستی مناسبی برای گونه گوزن زرد ایرانی در استان فراهم شود.

سلیمان نژاد اظهار داشت: این طرح احیای گوزن زرد ایرانی در مساحتی به میزان ۸۰ هکتار در منطقه مانشت و قلارنگ اجرایی شده و نقش ممهی در احیای این گونه نادر در کشور شده است.

وی بیان داشت: در حال حاضر هیچ مشکلی در بحث پرورش گوزن زرد ایرانی در استان ایلام دیده نمی شود و فقط بحث مکان برای ادامه طرح پرورش گوزن مطرح است.

این مسئول عنوان کرد: تعدادی از گوزن های زرد ایرانی در استان ایلام به احتمال زیاد به برخی سایتهای مناطق دیگر کشور منتقل می شوند چراکه فضای در نظر گرفته کم است.

مدیر کل محیط زیست استان ایلام بیان داشت: یکی از برنامه ها برای این مرکز ارسال تعدادی از گوزن های بالغ سایت به دیگر استان ها در سال جاری است.