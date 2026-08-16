به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دهمرده، از افتتاح بزرگترین روستابازار کشور همزمان با هفته دولت در زاهدان خبر داد و گفت: این مرکز با هدف عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی و حذف واسطهها راهاندازی میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان به همراه مدیر تعاون روستایی استان، مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی و مدیر شرکت خدمات حمایتی سیستان و بلوچستان، در بازدید میدانی از پروژه روستابازار مرکزی زاهدان، روند پیشرفت فیزیکی و زیرساختهای این طرح را برای بهرهبرداری در هفته دولت بررسی کرد.
دهمرده در این بازدید با تأکید بر لزوم تکمیل کامل زیرساختها برای ارائه خدمات مطلوب به مردم در نخستین روز افتتاح، بیان کرد: روستابازار مرکزی زاهدان با مساحت یکهزار و ۷۰۰ مترمربع در خیابان دانشگاه احداث شده و به عنوان بزرگترین روستابازار کشور، بستر مناسبی را برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی به شهروندان و جامعه روستایی فراهم میکند.
وی با اشاره به کارکردهای اجتماعی این طرح افزود: این پروژه علاوه بر تنظیم بازار کالاهای اساسی، نقش بسزایی در حمایت از مشاغل خانگی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ایفا خواهد کرد. با راهاندازی این مرکز، تولیدات مشاغل خانگی بدون واسطه در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد که این امر زمینهساز رونق تولید و اشتغالزایی پایدار در استان خواهد بود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در خصوص نحوه خدماترسانی در این شبکه تصریح داد: توزیع کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی و دامپروری در این بازار در قالب فروش آزاد و کالابرگ الکترونیک ساماندهی شده است تا مردم بتوانند در کوتاهترین زمان و با بالاترین کیفیت از این خدمات بهرهمند شوند.
وی گفت: روستابازار مرکزی زاهدان تحت مدیریت و نظارت سازمان تعاون روستایی استان اداره خواهد شد و با ظرفیت عرضه مستقیم محصولات، به یکی از مراکز اصلی تأمین کالا و خدمات در استان تبدیل میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در پایان از توسعه زیرساختهای توزیع در سایر نقاط استان خبر داد و افزود: همزمان با پروژه مرکزی زاهدان، روستابازار خیابان امام خمینی (ره) این شهر در مساحت ۴۰۰ مترمربع و همچنین روستابازارهای شهرستانهای سیب و سوران، گلشن، سراوان و ایرانشهر نیز در هفته دولت به بهرهبرداری میرسند.
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