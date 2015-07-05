به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور، علی رمضانی مديركل منابع نهاد با اشاره به حمايت نهاد از توليد كتاب در حوزه كودك و نوجوان و اختصاص ۵۰ درصد از خريد تازه‌های نشر از نمايشگاه كتاب سال ۹۴ به اين بخش، گفت: با توجه به اينكه سرمايه‌گذاری در حوزه كودك و نوجوان، راهبردی و بلندمدت است، سياست نهاد در ايجاد، توسعه و تأمين منابع «بخش كودك و نوجوان» در سطح كتابخانه‌های عمومی كشور به صورت جدی پيگيری می‌شود.

مدیرکل منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور افزود: به مناسبت ۱۸ تير، روز ادبيات كودك و نوجوان، ۱۷۳۰ بسته ويژه كودك و نوجوان از سوي نهاد كتابخانه‌هاي عمومی كشور تهيه و ارسال آن به كتابخانه‌هاي داراي بخش كودك از هفته گذشته آغاز شده است. اين بسته‌ها شامل ۲۴ عنوان و ۸۴ نسخه كتاب است.

وی ضمن اشاره به تلاش اداره كل منابع به منظور انتخاب عناوينی جذاب و پرمحتوا برای مخاطبين كودك و نوجوان، گفت: در بسته های ارسالی، از آثار مرحوم مهدی آذر يزدی، نويسنده بزرگ معاصر كه اين روز به پاس بزرگداشتش نامگذاری شده، از جمله مجموعه قصه های خوب برای بچه های خوب گنجانده شده است. اين كتاب از بهترين آثار موجود در حوزه ادبيات كودك و نوجوان است که تاکنون چندین بار تجديد چاپ شده است.

رمضانی در پايان نسبت به غنای بيش از پيش منابع کتابخانه‌ای با ورود آثار ارسالی، ابراز اميدواری کرده و گفت: اميد است شاهد استقبال بیشتر اعضای كتابخانه در بخش كودك و نوجوان باشيم.

در حال حاضر بيش از هزار و ۷۰۰ باب از كتابخانه‌های تحت پوشش نهاد كتابخانه‌های عمومی کشور دارای بخش مستقل كودك و نوجوان است.