  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۲۵

برای دوره سوم؛

جایزه گنجینه پژوهشی ایرج افشار فراخوان داد

جایزه گنجینه پژوهشی ایرج افشار فراخوان داد

جایزه گنجینه پژوهشی ایرج افشار برای دوره سوم، فراخوان خود را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در فراخوان جایزه گنجینه پژوهشی ایرج افشار که از سوی هیئت امنای گنجینه پژوهشی ایرج افشار منتشر شده، آمده است: به اطلاع کلیه فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری رشته کتابداری که از پایان‌نامه خود در سال ۱۳۹۳ دفاع کرده‌اند، می‌رساند در صورت تمایل به شرکت در سومین دوره جایزه این گنجینه، می‌توانند یک نسخه از رساله خود را تا پایان مردادماه ۱۳۹۴ به آدرس تهران، دارآباد، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی) دفتر گنجینه پژوهشی ایرج افشار ارسال کنند.

کد مطلب 2851850

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها