جایزه گنجینه پژوهشی ایرج افشار فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر، در فراخوان جایزه گنجینه پژوهشی ایرج افشار که از سوی هیئت امنای گنجینه پژوهشی ایرج افشار منتشر شده، آمده است: به اطلاع کلیه فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری رشته کتابداری که از پایاننامه خود در سال ۱۳۹۳ دفاع کردهاند، میرساند در صورت تمایل به شرکت در سومین دوره جایزه این گنجینه، میتوانند یک نسخه از رساله خود را تا پایان مردادماه ۱۳۹۴ به آدرس تهران، دارآباد، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی) دفتر گنجینه پژوهشی ایرج افشار ارسال کنند.
جایزه گنجینه پژوهشی ایرج افشار برای دوره سوم، فراخوان خود را منتشر کرد.
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