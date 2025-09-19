بهسازی معابر ۳۴ روستا با ۵۰ میلیارد تومان اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن دهبانی بعدازظهر جمعه در نشست هماهنگی و پیگیری مسائل روستاهای بخش مرکزی که به میزبانی روستای شورین برگزار شد، اظهار کرد: اجرای گسترده پروژههای عمرانی و خدماتی در سطح تمامی روستاهای این بخش در دستور کار ما قرار دارد.
وی با تأکید بر نقش همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکت شوراهای اسلامی و دهیاران افزود: هماکنون در تمام روستاها یک یا چند پروژه فعال در حال اجرا یا اتمام است.
بخشدار مرکزی همدان با اشاره به عملیات بهسازی و آسفالت معابر در ۳۴ روستای بخش مرکزی طی ۶ ماهه نخست امسال گفت: این پروژهها با اعتباری بیش از ۵۰ میلیارد تومان و با همکاری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر حمیدرضا حاجیبابایی، و فرماندار همدان، مهندس مسلم درویشی، در حال اجراست.
به گفته دهبانی، با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، طرح هادی روستاهایی که افق آنها به پایان رسیده بازنگری شده و تا پایان سال، نسخه بهروز شده تمام طرحهای هادی به دهیاران ابلاغ میشود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: افزون بر پروژههای بهسازی، ۴۸ پروژه دیگر نیز در حوزههای مختلف اجرا میشود که شامل ۱۲ پروژه آموزشی و نوسازی مدارس، ۱۸ پروژه آبرسانی و فاضلاب، ۶ پروژه ورزشی و مرتبط با جوانان و ۱۲ پروژه کشاورزی است.
