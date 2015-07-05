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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۴۲

لرزه‌نگاری سه‌بعدی میدان بی‌بی‌حكیمه پایان یافت

لرزه‌نگاری سه‌بعدی میدان بی‌بی‌حكیمه پایان یافت

اهواز - معاون زمین‌شناسی مدیر امور فنی شركت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از پایان عملیات لرزه‌نگاری سه‌بعدی میدان نفتی بی‌بی‌حكیمه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، فرخ ناصری كریموند با بیان این مطلب اظهار کرد: قرارداد اجرایی این پروژه بزرگ در سال ۱۳۹۱ بین شركت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و یكی از شرکت‌های داخلی منعقد شد.

معاون مدیر امور فنی با بیان اینكه این عملیات به‌منظور برداشت اطلاعات لرزه‌نگاری سه‌بعدی در میادین نفتی بی‌بی‌حكیمه، كیلوركریم و سیاه مكان انجام‌شده است، بیان كرد: این پروژه به مدت ۳۴ ماه و مطابق با برنامه زمان‌بندی انجام گردیده است.

ناصری كریموند اظهار کرد: این پروژه به وسعت بیش از دو هزار کیلومترمربع در گستره چهار استان خوزستان، بوشهر، كهگیلویه و بویراحمد و استان فارس اجرا شده و در آن ۱۰۸ هزار نقطه انفجاری انجام و اطلاعات لرزه‌ای سه‌بعدی برداشت شد.

وی افزود: با پردازش و تفسیر این اطلاعات نقشه‌های جدید عمقی از وضعیت ساختمان مخازن آسماری، بنگستان و خامی این میادین تهیه خواهد شد كه در كاهش ریسک حفاری چاه‌ها، انجام محاسبات حجمی، افزایش تولید و فرآیند توسعه میادین یادشده نقش بسیار ارزنده و تعیین‌کننده ای خواهد داشت.

 ناصری كریموند بیان كرد: هم‌اکنون عدم شناخت كافی از وضعیت ساختمانی میدان بی‌بی حكیمه به‌ویژه در یال جنوبی این میدان و شیب زیاد لایه‌ها باعث شده حفاری در این بخش از میدان با مشكلات عمده‌ای روبرو باشد.

معاون مدیر فنی(زمین‌شناسی) مناطق نفت‌خیز جنوب عنوان کرد: از آن جهت كه باید عملیات لرزه‌نگاری میدان بی‌بی حكیمه از لحاظ توپوگرافی در مناطق كوهستانی و صعب‌العبور انجام می‌شد و به دلیل مشكلات عملیاتی و همچنین به‌منظور تسریع در زمان انجام پروژه و پیشگیری از هرگونه توقف در آن، از دو گروه لرزه‌نگاری شامل دو هزار نفر به‌طور هماهنگ استفاده شد.

 

کد مطلب 2851995

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