به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، فرخ ناصری كریموند با بیان این مطلب اظهار کرد: قرارداد اجرایی این پروژه بزرگ در سال ۱۳۹۱ بین شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب و یكی از شرکتهای داخلی منعقد شد.
معاون مدیر امور فنی با بیان اینكه این عملیات بهمنظور برداشت اطلاعات لرزهنگاری سهبعدی در میادین نفتی بیبیحكیمه، كیلوركریم و سیاه مكان انجامشده است، بیان كرد: این پروژه به مدت ۳۴ ماه و مطابق با برنامه زمانبندی انجام گردیده است.
ناصری كریموند اظهار کرد: این پروژه به وسعت بیش از دو هزار کیلومترمربع در گستره چهار استان خوزستان، بوشهر، كهگیلویه و بویراحمد و استان فارس اجرا شده و در آن ۱۰۸ هزار نقطه انفجاری انجام و اطلاعات لرزهای سهبعدی برداشت شد.
وی افزود: با پردازش و تفسیر این اطلاعات نقشههای جدید عمقی از وضعیت ساختمان مخازن آسماری، بنگستان و خامی این میادین تهیه خواهد شد كه در كاهش ریسک حفاری چاهها، انجام محاسبات حجمی، افزایش تولید و فرآیند توسعه میادین یادشده نقش بسیار ارزنده و تعیینکننده ای خواهد داشت.
ناصری كریموند بیان كرد: هماکنون عدم شناخت كافی از وضعیت ساختمانی میدان بیبی حكیمه بهویژه در یال جنوبی این میدان و شیب زیاد لایهها باعث شده حفاری در این بخش از میدان با مشكلات عمدهای روبرو باشد.
معاون مدیر فنی(زمینشناسی) مناطق نفتخیز جنوب عنوان کرد: از آن جهت كه باید عملیات لرزهنگاری میدان بیبی حكیمه از لحاظ توپوگرافی در مناطق كوهستانی و صعبالعبور انجام میشد و به دلیل مشكلات عملیاتی و همچنین بهمنظور تسریع در زمان انجام پروژه و پیشگیری از هرگونه توقف در آن، از دو گروه لرزهنگاری شامل دو هزار نفر بهطور هماهنگ استفاده شد.
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