ژاپن ماهواره ناوبری به فضا برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، بوستر بالایی موشک H۳ این ماهواره را ۲۹ دقیقه بعد به مدار تعیین شده برد. موشک دوقسمتی H۳ جایگزین H-۲A شده که سال گذشته پس از ۵۰ پرتاب بازنشسته شد. موشک جدید با ارتفاع ۵۷ یا ۶۳ متر، با توجه به نوع باری که حمل می کند، در مارس ۲۰۲۳ میلادی رونمایی شد و تا قبل از امروز هشت بار به فضا پرتاب شده که البته دو مورد آن شکست خورده است.

Michibiki۷ بخشی از سیستم ماهواره ای Quasi-Zenith ژاپن، یک سیستم ناوبری داخلی است که بالای سطح زمین و در مدار زمین همگام قرار دارد.

این سامانه با ماهواره‌های GPS سازگار است و می‌توان از آن به‌صورت یکپارچه در کنار GPS استفاده کرد. QZSS حتی در مناطق آسیا و اقیانوسیه که در طول جغرافیایی نزدیک به ژاپن قرار دارند نیز قابل استفاده است؛ بنابراین قرار است استفاده از آن در کشورهای دیگر این مناطق نیز گسترش پیدا کند.

اگر همه‌چیز طبق برنامه پیش برود، شبکه QZSS از ۱۱ ماهواره تشکیل خواهد شد. در حال حاضر پنج ماهواره از این شبکه در مدار فعال هستند.