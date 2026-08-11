اعلام جزئیات برگزاری و دریافت کارت‌ کنکور ۱۴۰۵ و آزمون‌ دانشجو معلم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور زمان برگزاری و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم سال 1405 را تشریح کرد.
محمدی درباره زمان برگزاری آزمون سراسری و آزمون پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵، گفت: آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی صبح روز پنجشنبه و گروههای آزمایشی هنر و زبان های خارجی بعدازظهر روز پنجشنبه 29 مرداد و آزمون گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح روز جمعه 30 مرداد ماه در 415 شهرستان سراسر کشور برگزار خواهد شد.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: کارتهای شرکت در آزمون متقاضیان به همراه راهنمای شرکت در آزمون از روز دوشنبه 26 مرداد تا روز چهارشنبه 28 مرداد در سامانه جامع آزمون سراسری برای مشاهده و پرینت فعال خواهد شد.
رئیس سازمان سنجش درباره افرادی که در 2 گروه آزمایشی متقاضی شدهاند، گفت: متقاضیان یک گروه آزمایشی اصلی شامل «علوم ریاضی، علوم انسانی و علوم تجربی» به همراه یکی از گروههای آزمایشی هنر یا زبانهای خارجی دارای 2 کارت ورود به جلسه هستند و متقاضیان باید طبق تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزۀ امتحانی مربوط مراجعه کنند.
محمدی خاطرنشان کرد: فرایند برگزاری آزمون صبحها رأس ساعت 7:30 (هفت و سی) و بعدازظهرها ساعت 15:00 (سه بعد از ظهر) آغاز میشود و دربِ حوزههای امتحانی به ترتیب رأس ساعت 7:00 صبح و 14:30 (دو و نیم بعدازظهر) بسته خواهد شد و هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون علاوهبر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط، لازم است اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار را همراه داشته باشد و از ورود متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه را همراه نداشته باشند جلوگیری خواهد شد.
وی به متقاضیان توصیه کرد برای کسب اطلاعات و جزئیات دقیق برگزاری آزمون مانند شیوه رفع نقص و مغایرت کارت ورود به جلسه، زمان و نحوۀ اعلام علاقهمندی به شرکت در آزمونهای عملی رشتۀ علوم ورزشی و برخی از رشتههای گروه آزمایشی هنر، تعداد سؤالات و مدت پاسخگویی دفترچههای سؤال و ... اطلاعیه منتشر شده در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین راهنمای شرکت در آزمون سراسری سال 1405 که همراه کارت شرکت در آزمون از طریق سامانه جامع آزمون سراسری قابل دریافت است را به دقت مطالعه کنند.
اطلاعیۀ اعلام زمان برگزاری، نحوه دریافت کارت و محل رفعنقص کارت شرکت در آزمونهای سراسری کنکور و اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم (برای دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی) سال 1405 و همچنین زمان و نحوۀ اعلام علاقهمندی به شرکت در آزمونهای عملی رشتۀ علوم ورزشی و برخی از رشتههای گروه آزمایشی هنر در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده است.
جزئیات برگزاری و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمونهای سراسری کنکور و پذیرش دانشجو-معلم اعلام شد.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور زمان برگزاری و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم سال 1405 را تشریح کرد.
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