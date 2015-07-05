دنبال تعامل با صداوسیما برای حل مشکل حق پخش هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در پایان نشست امروز هیات رئیسه سازمان لیگ در جمع خبرنگاران گفت: موضوع جلسه امروز هیات رئیسه یکی بحث مناقصه بود که برای مبلغ بالاتر از ۵۰ میلیون تومان مواردی را تصویب کردیم. موضوع پخش تلویزیونی هم مورد بررسی قرار گرفت که قصد داریم نامهای به مسئولان آنها بفرستیم تا ظرف ۱۰ روز تکلیف نهایی را مشخص کنند در غیر اینصورت روز ۲۵ تیرماه مدیران باشگاهها تشکیل جلسه میدهند تا در این باره تصمیمگیری کنند.
وی اضافه کرد: درباره تیمهای لیگ یک و ۲۰ تیمی شدن این مسابقات به طور مفصل بحث کردیم که البته درخواستی مبنی بر ۲۴ تیمی شدن در دو گروه هم وجود داشت ولی تایید بر این شد که لیگ ما فصل آینده ۱۸ تیمی خواهد بود که این مصوبه هیات رئیسه هم را دارد اما بحثی بر ۲۰ تیمی بودن وجود داشت که این موضوع برسی شد.
رئیس سازمان لیگ ادامه داد: اما درباره ۲۰ تیمی شدن باید بگویم که باشگاهها باید حداقل معیارهای کنفدراسیون آسیا را کسب کنند و روز دهم ماه آینده هم آخرین مهلت برای باشگاهها است تا مدارک خود را ارایه کنند. در غیر اینصورت بازیها را با ۱۸ تیم برگزار میکنیم که دست کم نیاز به ۲/۵ تا ۳ میلیارد تومان سرمایهگذاری برای تیمها است. این از الزمات AFC است که لیگ یک باید در یک گروه برگزار شود.
تاج درباره شکایت کانون ایران نوین از این سازمان گفت: در خصوص کانون ایران نوین هم بحثهایی صورت گرفت که البته در برخی روزنامهها به اشتباه مطالبی را نوشته بودند. این حق قانونی همه است که توضیح بدهند. آنچه که مسلم است که کانون ایران نوین بابت بازیهایی که پخش نشده بود ادعای خسارت کرده و این ادعا درباره لیگ یک هم وجود دارد که قرار شده کمیتهای سه نفره متشکل از آقایان عابدینی، حاجی جعفری و حسنپور آن را بررسی کنند و نظرشان را ارایه دهند که کانون ایران نوین نظر اولیه آنها را نپذیرفت اما قرار شده در بررسی دوم نظر خود را اریه کنند.
رئیس سازمان لیگ درباره معرفی مدیران مالی باشگاهها به این سازمان عنوان کرد: قرار است که باشگاهها مدیران مالی خود را اعلام کنند و سازمان لیگ مسایل مالی را به آنها گزارش کند. در واقع ما لازم است که به آنها پاسخ لازم را بدهیم.
وی همچنین تصریح کرد: درباره بازایابی و سقوط و صعود تیمها هم تصویب شد که سال آینده سه تیم مستقیم سقوط میکنند و سه تیم هم مستقیم به لیگ برتر صعود خواهند کرد که این را هیات رئیسه تصویب کرده است. این را آقای کفاشیان هم امضا کرده است و مورد تصویب فدراسیون قرار گرفته است.
تاج درباره زمان نقل و انتقال تیمها بیان کرد: در این زمینه بررسیهای لازم انجام شده و در اختیار باشگاهها قرار گرفته است. ممکن است که مهلت نقل و انتقال تمدید شود. این را هم بگویم که با آل اشپورت نیز توافق کردیم و همکاری خود را ادامه خواهیم داد. ما یک فراخوان دادیم که پیشنهاد جدیدی در واکنش به آن نداشتیم. توپهای امسال بسیار زیباتر شدهاند و قرار است که به صورت یکسان در لیگهای برتر و لیگ یک توزیع شوند.
تاج در ادامه به تعداد تیم های لیگ یک در این فصل اشاره کرد و گفت: تنها ممکن است که تیمهای لیگ یک امسال با ۱۸ تیم برگزار شود ولی همه چیز به احراز شرایط بستگی دارد در واقع تعداد تیمها از ۲۰ تیم بیشتر نشده و از ۱۸ تیم هم کمتر نخواهد شد. تصمیم ما این است که با یک گروهی شدن مسابقات کیفیت را بالا ببریم.
رئیس سازمان لیگ درباره تعداد نفرات تیمها در این فصل توضیح داد: امسال ۲۱ نفر با شرایط سنی آزاد و ۱۲ نفر شرایط سنی ۲۱ سال و ۸ نفر هم زیر ۲۱ سال میتوانند در تیمها حضور داشته باشند.
وی درباره دریافت حق پخش تلویزیونی هم یادآور شد: ما فقط پول تولید فرآورده خودمان را از صدا و سیما میخواهیم و از محل تبلیغاتی فوتبال خواستار دریافت حق پخش شده ایم و غیر از این پول دیگری را مطالبه نخواهیم کرد.
تاج با اشاره به زمان برگزاری مراسم قرعه کشی لیگ برتر گفت: قرار است لیگ روز هشتم و نهم لیگ شروع شود. قرعه کشی مسابقات هم روز ۲۲ تیرماه در همایشهای صدا و سیما و روز ۲۹ تیرماه نیز جشن برترینهای فوتبال را در سالن همایشهای برج میلاد برگزار کنیم. همچنین روز پنجم مردادماه مراسم قرعه کشی لیگ یک را برگزار کنیم.
رئیس سازمان لیگ درباره شکایت باشگاه پیکان از راه آهن از یکدیگر گفت: راهآهن و پیکان بحث کمیته استیفاف است که هر نظری بدهند برای ما قابل احترام است. ما هم منتظر رای هستیم.
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