به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین شب از ویژه برنامه امسال «جشن رمضان» که شامگاه شنبه ۱۳ تیرماه با موضوع گره‌گشایی از خانواده‌ها در مرکز همایش های بین المللی شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار شد به یک پیرمرد کشاورز و همسرش اختصاص داشت که توسط جمشید مشایخی انتخاب شده بودند.

جمشید مشایخی مهمان شب گذشته «جشن رمضان» طبق روال برنامه با برداشتن صندوق فیلم مستند، فیلمی از خانواده یک پیرمرد کشاورز انتخاب کرد که همسرش ۱۷ سال است به دلیل سکته مغزی قادر به حرکت و حرف زدن نیست و پیرمرد در این سال ها از او مراقبت می کند تا به گفته خود قدردان سال ها زحمت وی باشد.

مشایخی با دیدن این پیرمرد بیان کرد که درس عشق، مهربانی و دوست داشتن را از این شخص آموخت و قول داد که روز بعد با حضور در منزل وی گرهی از زندگیش را به دست خود باز کند تا گوشه ای از مشکلات این زوج حل شود.

از دیگر ویژه برنامه های جشن رمضان «ضیافت رمضان المبارک» در شهرک فرهنگی بهمن است که برنامه های متنوع و مناسبتی شامل بازارچه خیریه، اجرای زنده نمایش ویژه کودکان و نوجوانان، اکران فیلم های روز سینمای ایران در سینما چاپلین، مسابقه قرآنی حافظان نور، جزء خوانی قرآن کریم، ایستگاه های مسابقه حضوری قرآن و نهج البلاغه، رصد شامگاهی، خوشنویسی و... برگزار می کند.