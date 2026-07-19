به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن صادقی ظهر یکشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه تولیدکنندگان استان بیش از کمبود منابع مالی، با موانع ساختاری در نظام تصمیم‌گیری بانکی مواجه هستند، گفت: رفع این مشکلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن، لازمه حمایت مؤثر از تولید و جلوگیری از کاهش ظرفیت واحدهای صنعتی است.

وی با اشاره به مشکلات موجود در روند تأمین مالی واحدهای تولیدی، افزود: برای حل مشکلات صنایع باید از رویکرد سنتی «بانک عامل» به سمت «بانک توسعه‌محور» حرکت کنیم.

استاندار زنجان طراحی بسته حمایتی برای احیای واحدهای نیمه‌فعال و راکد را از دیگر راهکارهای پیشنهادی دانست و اظهار کرد: این بسته باید شامل تقسیط بدهی‌ها، بخشودگی جرایم و تأمین سرمایه در گردش باشد تا امکان بازگشت این واحدها به چرخه تولید فراهم شود.

صادقی با تاکید بر لزوم ایجاد پنجره واحد خدمات ارزی و اعتبارات اسنادی (LC) در استان، افزود: با توجه به نیاز صنایع به واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات، ضروری است خدمات ارزی، حواله‌های ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی در استان ارائه شود تا فعالان اقتصادی برای انجام این امور مجبور به خروج از استان نباشند.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین انتظار ما این است که خروجی این جلسه به تصمیمات مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل پیگیری منجر شود، ادامه داد: همچنین درباره موضوعاتی مانند قطعی برق، تأمین سوخت ژنراتورها و برخی مسائل مرتبط با تأمین اجتماعی، جلسات تخصصی جداگانه با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار خواهد شد تا این مسائل نیز به صورت عملیاتی پیگیری و حل‌وفصل شوند.

استاندار زنجان بررسی پرونده‌های بانکی با رویکرد حل مسئله و تسهیل‌گری در چارچوب ضوابط بانکی را ضروری عنوان کرد و گفت: ایجاد پنجره واحد خدمات ارزی در زنجان از دیگر نیازهای مهم تولیدکنندگان است، زیرا بسیاری از واحدها برای واردات مواد اولیه و تجهیزات ناچار به مراجعه به تهران هستند.

صادقی با بیان اینکه طراحی بسته حمایتی برای احیای واحدهای راکد و نیمه‌راکد از دیگر مطالبات استان است، افزود: این بسته می‌تواند شامل امهال و تقسیط بدهی‌ها، بخشودگی جرایم، تأمین سرمایه در گردش و پرداخت تسهیلات ویژه برای بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید باشد و پرونده‌ها نیز با رویکرد حل مسئله و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.

زنجان استانی با ظرفیت‌های کم‌نظیر برای جهش اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان با تشریح ظرفیت‌های گسترده صنعتی، معدنی، کشاورزی و صنایع‌دستی استان، گفت: زنجان از توانمندی‌های کم‌نظیری برای تبدیل شدن به یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور برخوردار است، اما بهره‌گیری کامل از این ظرفیت‌ها مستلزم توجه و حمایت در سطوح عالی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور است.

صمد یوسفی‌اصل با تأکید بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر توانمندی‌های زنجان به مدیران و تصمیم‌گیران ملی، افزود: باید پل ارتباطی مؤثری میان ظرفیت‌های بومی استان و مدیران ارشد کشور ایجاد شود تا ضمن افزایش شناخت از توانمندی‌های زنجان، زمینه جلب اعتماد، جذب سرمایه‌گذاری و پیگیری مطالبات توسعه‌ای استان فراهم شود.

وی با بیان اینکه زنجان از استان‌های برخوردار از تنوع بالای صنعتی است، افزود: وجود زیرساخت‌های مناسب، واحدهای تولیدی بزرگ و شرکت‌های معتبر موجب شده این استان در بسیاری از بخش‌های صنعتی و تولیدی جایگاه قابل توجهی در کشور داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان گفت: زنجان با بهره‌مندی از معدن انگوران، بزرگ‌ترین معدن سرب و روی خاورمیانه، سهمی نزدیک به ۸۰ درصد از تولید روی کشور را به خود اختصاص داده و به یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنایع معدنی ایران تبدیل شده است.

وی با اشاره به جایگاه صنعت نساجی استان اظهار داشت: فعالیت کارخانه‌های بزرگ و باسابقه در این حوزه، زنجان را به یکی از قطب‌های صنعت نساجی کشور تبدیل کرده و زمینه مناسبی برای توسعه تولید، اشتغال و صادرات فراهم آورده است.

یوسفی‌اصل تأکید کرد: زنجان مجموعه‌ای از ظرفیت‌های ممتاز در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، صنایع‌دستی و صادرات را در اختیار دارد و در صورت رفع موانع، حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری و توجه ویژه مسئولان ملی، می‌تواند به یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.