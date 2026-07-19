به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد رایگانی ظهر یکشنبه در نشست آموزشی مقابله با توفان‌های گردوغبار در اصفهان اظهار کرد: حفاظت از تالاب‌ها و تأمین حقابه‌های تالابی، اولویت اصلی ستاد ملی مقابله با گردوغبار است و این موضوع به‌طور خاص توسط دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری می‌شود.

وی خطاب به مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان درخصوص نگرانی‌های که نسبت به تداوم خشکیدگی تالاب گاوخونی، گسترش کانون‌های گردوغبار و کمبود منابع اعتباری برای مقابله با بیابان زایی در اصفهان مطرح کرد، گفت: این مسأله را به صورت ویژه به مسئولان ملی منتقل خواهم کرد.

دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و مدیریت پدیده گردوغبار که به صورت آنلاین در این نشست صحبت می‌کرد، افزود: ما کاملاً بر شرایط آبی کشور، بارگذاری‌های بیش از حد منابع آب و نحوه تخصیص و تأمین آب در وزارت نیرو اشراف داریم. با این حال، این موضوع را به صورت ویژه و با جدیت دنبال می‌کنیم.

رایگانی با اشاره به محدودیت اعتبارات گفت: همان‌طور که همکاران استانی بهتر می‌دانند، اعتبارات با توجه به شرایط اقتصادی کشور با چالش‌های جدی مواجه است. با این وجود، ستاد ملی بر اساس اولویت‌های تشخیص‌داده‌شده در سطح ملی، کانون‌های گردوغبار را اولویت‌بندی می‌کند تا بتواند به صورت متمرکز و ویژه بر یک یا چند کانون اصلی ورود کند.

دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و مدیریت گردوغبار ادامه داد: مهم‌ترین کانون‌های تولید گردوغبار در اصفهان، از اراضی کشاورزی سجزی تا ورزنه و تالاب گاوخونی است؛ مشکل اصلی این کانون‌ها، کمبود آب است.

رایگانی تصریح کرد: هر اقدامی انجام دهیم تا زمانی که آب به این اراضی و تالاب نرسد، با شخم زدن و رهاسازی زمین‌های کشاورزی و خشک شدن تالاب گاوخونی، تولید گردوغبار ادامه خواهد داشت.

تامین اعتبار استانی مستلزم ارائه طرحی مشخص است

وی در خصوص تامین اعتبارات گفت: اگر طرح‌های مشخصی از سوی استان ارائه شود، ستاد ملی این طرح‌ها را بررسی و مصوب می‌کند. بر اساس ماده ۲۰ آیین‌نامه هماهنگی و مدیریت پدیده گردوغبار، استانداران مکلف هستند طرح‌های مرتبط با مقابله با بیابان‌زایی و گردوغبار را در اولویت قرار دهند و در شورای برنامه‌ریزی استان مطرح کنند.

به گفته دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و مدیریت گردوغبار، این ستاد نیز در این زمینه به عنوان کاتالیزور عمل کرده و از ظرفیت استانداری‌ها حمایت می‌کند.

رایگانی افزود: برای منطقه اصفهان، طرح بین‌المللی با همکاری چین در حال پیگیری است که تأمین اعتبار آن انجام شده و هدف آن، استفاده مرکب از زمین‌های کشاورزی است. این طرح می‌تواند یکی از راهکارهای مناسب برای این منطقه باشد، به‌ویژه در شرایطی که آب کافی برای کشاورزی وجود ندارد.

وی با تأکید بر لزوم تصمیم‌گیری‌های سخت در حوزه گردوغبار افزود: گاهی باید تصمیمات دشواری گرفت که قبلاً ممکن نبود. کشورهای موفق در این حوزه نشان داده‌اند که ورود جدی به این موضوع ضروری است.

رساندن آب به گاوخونی دشوار شده است

دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و مدیریت گردوغبار تصریح کرد: مسئله آب به این راحتی حل نمی‌شود، به‌ویژه با توجه به برداشت‌های متعدد و بارگذاری‌های بیش از حد در حوضه آبخیز زاینده‌رود که رساندن آب به تالاب گاوخونی را بسیار دشوار کرده است. با این حال، ما پیگیر این موضوع هستیم.

به گزارش مهر، قرار است به زودی نشستی به میزبانی اصفهان و با حضور نمایندگان استان‌های همجوار درخصوص همکاری برای کنترل کانون‌های گردوغبار مرزی برگزار شود.