جمالی نژاد: ساماندهی معتادان تکلیف است، نه اختیار

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه نخستین قرارگاه مبارزه با سرقت استان اصفهان در جمع خبرنگاران با کنار گذاشتن تعارفهای مرسوم مدیریتی و انتقاد صریح از کوتاهی برخی شهرداریها در حوزه تأمین امنیت و ساماندهی معتادان متجاهر، از اجرای نقشه راهی خبر داد که هدف آن نه فقط کاهش، بلکه «ریشهکنی» زمینههای بروز سرقت در استان است.
وی با اولتیماتوم به دستگاههای کمکار، از احیای «نگهبانان محله» و پیادهسازی «اطلس هوشمند جرم» برای تبدیل اصفهان به استانی ناامن برای مجرمان خبر داد.
وی با تأکید بر اینکه آمار نسبتاً مطلوب سرقت در اصفهان نباید مسئولان را به خواب غفلت ببرد، اظهار کرد: اصفهان امروز در جایگاه استانهای برتر کشور است، اما هدف ما چیزی کمتر از «صفر» نیست.
استاندار اصفهان با صراحت اعلام کرد که مقایسه با سایر استانها، فریبدهنده است و نباید وضعیت فعلی را دلیلی برای دستکم گرفتن تهدیدات دانست. وی تصریح کرد که این قرارگاه باید در فواصل زمانی کوتاه (یک تا دو ماهه) به صورت مستمر و عملیاتی برگزار شود.
اولتیماتوم به شهرداریهای کمکار در حوزه امنیت
رئیس شورای تأمین استان اصفهان با لحنی گلایهآمیز از عدم همکاری برخی مدیریتهای شهری، خواستار ورود جدیتر شهرداریها به وظایف قانونیشان شد.
جمالینژاد با اشاره به ضرورت فوری فعالسازی «کمپ ماده ۱۶» در اصفهان و دیگر شهرهای بزرگ، خطاب به شهرداران گفت: سهم شهرداریها در ساماندهی کارتنخوابها و معتادان متجاهر یک تکلیف است، نه یک امر اختیاری.
وی با اشاره به ابتر ماندن خدماترسانی به مردم به دلیل سرقت کابلها و تجهیزات عمومی، تأکید کرد که مدیریت شهری باید پاسخگوی این نابسامانیها باشد.
«اطلس جرم»؛ سلاح جدید مقابله با سرقت
جمالینژاد در بخش دیگری از اظهارات خود از تکمیل «اطلس جرایم اصفهان» خبر داد و اعلام کرد که از این پس، تمرکز اصلی قرارگاه بر روی مناطق «قرمز» این اطلس خواهد بود.
وی افزود: دیگر زمانی برای کارهای موازی و آزمون و خطا نداریم؛ تمامی نیروهای انتظامی و دستگاههای شهری باید دقیقاً بر روی نقاطی متمرکز شوند که چگالی جرم در آنها بالاست.
احیای «نگهبان محله» با نگاهی هوشمند
استاندار اصفهان با اشاره به بازنگری در مدلهای موفق امنیتی گذشته، از برنامهریزی برای فعالسازی «نگهبانان محله» جدید خبر داد.
وی هدف از این طرح را ایجاد یک سیستم منسجم و هوشمند دانست که نه تنها امنیت شغلی نگهبانان را تضمین میکند، بلکه با رصد دقیق محلات، آرامش و امنیت زندگی شهروندان را نیز بهصورت پایدار تأمین خواهد کرد.
پایان دوران مصوبات روی زمین مانده
جمالینژاد ا انتقاد از بیسرانجامی مصوبات در دورههای مدیریتی گذشته، یادآور شد: بسیاری از تصمیمات پیشین به دلیل نداشتن متولی مشخص و زمانبندی دقیق، تنها روی کاغذ باقی مانده بودند.
استاندار اصفهان تأکید کرد: در دوره جدید، «مستندسازی» و «زمانبندی دقیق» اولویت اصلی است و هیچ دستگاهی اجازه ندارد از زیر بار مسئولیتِ اجرای مصوبات شانه خالی کند.
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