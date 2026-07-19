حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکای جنایتکار و ضرورت حفظ «اتحاد مقدس» از سوی مردم ایران، اظهار کرد: نقش مهم و راهبردی رهبری در نقاط و ایستگاه‌های حساس تاریخی بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد و یکی از حساس‌ترین شرایط جامعه ایران اسلامی و جبهه مقاومت، همین روزها و ساعاتی است که در حال پشت سر گذاشتن آن هستیم.

وی افزود: پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای در این مقطع حساس، درباره موضوع بسیار مهم «اتحاد مقدس» دقیقاً در بزنگاه خود صادر شده است و ایشان به همه سفارش دارند که نخست از هرگونه تفرقه و اختلاف‌افکنی پرهیز کنیم و در مواردی هم که نیاز به نقد و انتقاد وجود دارد، انصاف را رعایت کنیم.

ضرورت رعایت انصاف در نقدها و پرهیز از بی‌انصافی

حاجی‌دلیگانی ادامه داد: البته در نقدهایی که مطرح می‌کنیم باید حجت شرعی داشته باشیم تا مبادا مطلبی خلاف واقع بیان شود یا به فردی بی‌گناه نسبت نادرستی داده شود. این همان اخلاقی است که بسیاری از سیاستمداران دنیا در حکمرانی خود رعایت نمی‌کنند، اما در نظام مبتنی بر ولایت فقیه حتی برای تک‌تک افراد جامعه چنان حقی قائل شده است که در عملکرد حکومتی نیز باید مراقب باشند ظلمی در فرآیند نقد و اظهارنظر اتفاق نیفتد.

نقض عهد آمریکا؛ دشمن باید درس فراموش‌نشدنی بگیرد

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخش دیگری از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره نقض عهد آمریکا، گفت: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، به آمریکای جنایتکار درس فراموش‌نشدنی خواهیم داد و این موضوع کاملاً درست است، چراکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با انگیزه، رشادت، شجاعت و با تکیه بر فرهنگ عاشورایی و ایمان به نصرت الهی در صحنه ایستاده‌اند.

وی تصریح کرد: دشمن در محاسبات خود به این روحیه و اراده نیروهای مسلح ایران توجه نکرده است. مهم‌ترین سلاح ملت ایران، همان غیرت، شجاعت و ایمانی است که از اعتقاد به نصرت الهی و پیروی از نایب امام زمان(عج) سرچشمه می‌گیرد و این روحیه در نیروهای مسلح ما موج می‌زند.

توان دفاعی ایران و استفاده از فرصت‌ها برای رفع کاستی‌ها

حاجی‌دلیگانی تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همواره از فرصت‌ها به بهترین شکل استفاده کرده‌اند و ضعف‌ها یا کاستی‌هایی را که در حوزه نوع سلاح، تجهیزات و شیوه‌های مقابله با دشمن وجود داشت، در فرصت‌های به‌دست‌آمده ترمیم کردند.

وی گفت: به لطف وجود جوانان نخبه کشور، اقدامات کاملاً مبتکرانه‌ای انجام شده و تسلیحاتی تولید شده است که همان‌گونه که مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا فرمودند، می‌تواند برای دشمن درس فراموش‌نشدنی به همراه داشته باشد.

حمایت ملت ایران از نیروهای مسلح و رهبری

نماینده مردم برخوار، شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ملت ایران همواره پشتیبان نیروهای مسلح هستند، گفت: مردم ایران در حمایت از نیروهای مسلح و در پیروی از مقام معظم رهبری در صحنه حضور دارند. محبت و جایگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در قلوب مؤمنان و مردم ایران، سرمایه‌ای الهی برای این ملت است و مردم قدردان این نعمت بزرگ هستند.

خروج دشمن متجاوز از منطقه؛ پاسخ ایران به زیاده‌خواهی آمریکا

حاجی‌دلیگانی با اشاره به اقدامات آمریکا در منطقه، اظهار کرد: دشمنی که از هزاران کیلومتر آن‌سوتر آمده و با هدف تجاوز و سلطه بر منطقه غرب آسیا برنامه‌ریزی کرده است، باید بداند ملت ایران در برابر زورگویی و تجاوز ایستاده است.

وی تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در میدان حضور دارند تا به دشمن متجاوز نشان دهند که دوران زیاده‌خواهی و حضور او در منطقه به پایان رسیده است و آمریکا باید بداند ادامه این مسیر و جنگ با کشورمان برای او هزینه‌های سنگینی خواهد داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: ملت ایران با حفظ اتحاد مقدس، حمایت از نیروهای مسلح و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند و ان‌شاءالله دشمن متجاوز درس فراموش‌نشدنی خواهد گرفت.