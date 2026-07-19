کیبورد گوگل زبان اشاره را به متن تبدیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فون آرنا، ابزار جدید «ورودی زبان اشاره به متن» (Sign-to-text) این امکان را فراهم می‌کند که پس از راه‌اندازی، موبایل اندروید کاربر، زبان اشاره را به متن تبدیل کند تا بتوان از آن برای نوشتن پیام، ایمیل، جست‌وجوی اینترنتی و موارد دیگر استفاده کرد.

گوگل اعلام کرد ویژگی «ورودی زبان اشاره به متن» با استفاده از دوربین موبایل ویدئویی از فرد در حال آواز خواندن ثبت می کند.

ویدئوی اصلی برای حفاظت از حریم خصوصی کاربر از دستگاه وی خارج نمی شود و همانجا پردازش می شود تا حرکات و واژه هایی که فرد می خواند، ازهم جداسازی شوند. این موارد برای پردازش و تحلیل به گوگل ارسال می شوند و به محض عدم نیاز توسط شرکت حذف می شوند.

هنوز مشخص نیست این سیستم با کدام استاندارد زبان اشاره کار می کند. تصور کارشناسان بر آن است که زبان اشاره آمریکایی توسط قابلیت«ورودی زبان اشاره به متن» پشتیبانی می شود.

همچنین قرار است ارتقای دیگری در جی بورد انجام شود که هم اکنون تحت آزمایش است. زمانیکه کاربر روی واژه توصیه شده در نوار اصلاح خودکار ضربه می زند، این قابلیت به طور خودکار یک فاصله ایجاد می کند. اگر کاربر مشغول نوشتن جمله باشد، تایپ چنین فاصله ای کارآمد است. اما اگر کاربری بخواهد به واژه پیشنهادی یک علامت نگارشی اضافه کنید یا آن را به واژه یا عبارت دیگری متصل کند، چه اتفاقی می افتد؟

گوگل ظاهرا به این نتیجه رسیده که باید برای این مشکل راه‌حلی ارائه کند. وب‌سایت Android Authority نیز موفق شده گزینه‌ای را در بخش Corrections & suggestions کیبورد جی بورد فعال کند که با عنوان Auto-space after suggestions (افزودن خودکار فاصله پس از پیشنهادها) شناخته می‌شود. با فعال بودن این قابلیت، وقتی کاربر روی یکی از پیشنهادهای نوار تصحیح خودکار ضربه بزند، واژه پیشنهادی وارد متن می‌شود و یک فاصله نیز به‌طور خودکار پس از آن قرار می‌گیرد تا بتواند بدون وقفه به تایپ ادامه دهد.