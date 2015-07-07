برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کودک در اصفهان قائم به شخص نیست

اصغر آذربایجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس توافق نامه بنیاد سینمای فارابی و شهرداری اصفهان آخرین سال توافق برای برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در شهر اصفهان است، اظهار داشت: بر اساس این توافق نامه اصفهان به مدت ۵ سال میزبان جشنواره کودک بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پیگیر تشکیل شورای سیاستگذاری بیست‌ و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌‌های کودکان و نوجوانان هستیم، افزود: در این راستا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد سینمای فارابی و شهرداری اصفهان تعهداتی را دارند که باید به آنها جامه عمل بپوشانند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص برخی از شایعات مبنی بر برگزار نشدن جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان با توجه به تغییر شهردار اصفهان گفت: برگزاری این جشنواره قائم به شخص نیست و بر اساس توافق نامه بین دو نهاد حقوقی برگزار می‌شود و تغییر شهردار نیز همچون تغییر در مدیریت بنیاد سینمایی فارابی تاثیری در روند برگزاری این جشنواره نخواهد داشت.

سال‌های گذشته جشنواره کودک تولیدات فاخری نداشته است

وی در ادامه با بیان اینکه هدف از برگزاری جشنواره‌ها تولیدات اثر فاخر سینمایی است، ادامه داد: این در حالی است که طی چند سال گذشته تولیدات فاخر سینمایی برای کودک از نظر کمی و کیفی مناسب نبوده است.

آذربایجانی تصریح کرد: همچنین باید توجه داشت که سینمای مناسب برای ارایه تولیدات سینمایی حوزه کودک و نوجوان نیز در اصفهان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تولیدات جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان باید پاسخگوی نیاز مخاطبان باشد، ابراز داشت: در این راستا انتظار می‌رود که در سال جاری شاهد آثار فاخری در این زمینه باشیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه تغییرات آنی در بدنه جشنواره‌ها به سیاستگذاری‌ها ضربه می‌زند، افزود: از این رو باید ثبات مدیریتی در این راستا ایجاد شود.

وی در خصوص تامین اعتبارات جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان نیز ابراز داشت: این هزینه در ردیف بودجه شهرداری برای این جشنواره دیده شده است و شهرداری باید طبق اعتبارات تعیین شده برای این جشنواره هزینه کند.

آذربایجانی ادامه داد: باید توجه داشت که سال گذشته نیز در جشنواره کودک هزینه‌‌های مازاد بر مصوبه شورا صورت گرفته بود که در نهایت نیز با موافقت شورا مواجه نشد.