به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی جشنواره، جلسه شورای سیاستگذاری سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با حضور رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و دبیر جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان و علی قاسمزاده شهردار اصفهان برگزار شد.
در این جلسه، ایرج طهماسب، مرضیه برومند، رسول صدرعاملی، گیتی خامنه، مسعود کرباسیان فعال در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر، کمال حیدری معاون فرهنگی شهرداری اصفهان و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، فرزانه کلاهدوزان عضو شورای شهر اصفهان، علی صالحی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان، سیدمهدی سیدیننیا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان و امیر محزونیه رئیس حوزه هنری اصفهان، در کنار علی قاسمزاده و حامد جعفری به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان حضور داشتند.
حفظ و استمرار جشنواره کودک نشاندهنده ریشههای عمیق آن است
در ابتدای جلسه، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی با اشاره به دشواری حفظ و استمرار رویدادهای فرهنگی گفت: گاهی فراموش میکنیم که حفظ و استمرار یک موضوع کار بسیار دشواری است. ۳۸ دوره از عمر جشنواره فیلم کودک میگذرد و این موضوع نشاندهنده ریشه عمیق و انکارناپذیر این جشنواره است.
وی ادامه داد: آثاری که هنرمندان در دهه ۶۰ و ۷۰ برای سینمای کودک تولید کردهاند، تمام اعضای خانواده را دربرمیگرفت و مفهوم کانونی خانواده را مورد توجه قرار میداد، اما متأسفانه مفهوم کانونی خانواده در این روزها کمرنگ شده است. به عقیده من جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان، علاوه بر کارکردهای فرهنگی و هنری، دارای کارکردی آموزشی است و میتواند خانوادهها را درگیر خود کند.
رئیس سازمان سینمایی درباره نقش نهادهای عمومی در برگزاری جشنوارهها اظهار کرد: نهادهای عمومی یک کشور در کنار شهرداریها متولی اصلی جشنوارهها هستند و میتوان از تجربه این رویکرد برای تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره استفاده کرد. جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان یک رویداد تراز بینالمللی است و اگر دارای شکل و شمایل مدون خود باشد، قطعاً استمرار آن تضمین خواهد شد.
معاون وزیر فرهنگ در پایان سخنانش گفت: امیدوارم این جشنواره همچون سال گذشته استانهای مختلف را درگیر کند. ضمن آنکه اگر صندوق حمایت از تولیدات کودک و نوجوان در اصفهان شکل بگیرد و برای حمایت از تولید اقدام شود، موضوع استقرار دائمی جشنواره در اصفهان شکلی جدی به خود خواهد گرفت. امیدوارم با تلاش همه دوستان، شاهد برگزاری جشنوارهای بسیار خوب باشیم.
استقبال بیسابقه از بخش ملی جشنواره
حامد جعفری دبیر سیوهشتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان، درباره میزان استقبال از بخش ملی این دوره از جشنواره عنوان کرد: میزان استقبال از بخش ملی جشنواره در میان همه ادوار بیسابقه بوده است، به شکلی که تعداد آثار ارسالی نسبت به میانگین سالهای گذشته حدوداً دو برابر شده است. ۷۷۱ اثر در بخش ملی ثبتنام کردند که ۴۶ فیلم بلند در میان آنها وجود دارد و این اتفاقی بیسابقه است.
جعفری ادامه داد: در میان آثار ارسالی، ۱۱۷ اثر مرتبط با جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و فاجعه میناب به دبیرخانه ارسال شده که تعدادی از این آثار در فضای شهری به نمایش درخواهند آمد. امسال تلاش کردیم با رویکردی سختگیرانه آثار را انتخاب کنیم تا در کنار سیاستگذاریها، بهویژه در حوزه تولید، به افزایش کیفیت آثار منجر شود.
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی درباره برنامههای جشنواره در شهر اصفهان بیان کرد: امسال در تلاش هستیم که با همت دوستان در اصفهان، وضعیت خانه جشنواره را سامان بدهیم و در کنار آن نیز برای سینماهای مردمی و رویدادهای شهری، برنامههای متعددی پیشبینی شده است.
اصفهان، شهر دوستدار کودک
سپس علی قاسمزاده شهردار اصفهان با اشاره به تداوم برگزاری جشنواره در این شهر برای دوره سیوهشتم گفت: خوشحالم که این جشنواره بدون وقفه در حال برگزاری است و به یک آئین شهری در اصفهان تبدیل شده است و کودکان هر سال چشمبهراه آن هستند. امروز نسل اول داوران و خبرنگاران کودک و نوجوان به سنین میانسالی رسیدهاند، اما با این وجود همچنان پیگیر برگزاری این جشنواره هستند.
مسعود کرباسیان فعال اقتصاد فرهنگ و هنر، نیز با قدردانی از شهردار اصفهان بیان کرد: امیدوارم جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان دارای دبیرخانهای دائمی در شهر اصفهان شود. این شهر و جشنواره ظرفیت بسیار زیادی دارند و تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا بتوانیم شاهد حضور داوران بینالمللی در این شهر باشیم. همچنین تلاش میکنیم که هر امکانات و شرایطی را که به بهبود و گستردگی برگزاری این دوره جشنواره کمک میکند فراهم کنیم.
فرزانه کلاهدوزان عضو شورای شهر اصفهان نیز با اشاره به شرایط دشواری که کشور در یک سال اخیر پشت سر گذاشته است، اظهار کرد: با وجود شرایط سختی که کشور پشت سر گذاشت، خوشحالم که مجدداً شاهد برگزاری این جشنواره هستیم. اصفهان بهعنوان شهر دوستدار کودک در کشور مطرح است و امیدوارم شاهد المانهایی از این موضوع در سینمای مربوط به کودک باشیم.
علی صالحی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان، در ادامه با ابراز خرسندی از برگزاری دوباره جشنواره تصریح کرد: امیدوارم با وجود شرایط دشوار کشور، شاهد جشنوارهای پویا باشیم. برگزاری جشنواره میتواند زبان گویای وضعیت کودکان این سرزمین در یک سال اخیر باشد؛ کودکانی که نقشی در جنگ نداشتهاند، اما این موضوع زندگی آنها را تحت تأثیر قرار داده است.
وی ادامه داد: امروز جشنوارهها با شهرها شناخته میشوند و امیدوارم موضوع دبیرخانه دائمی با همت بلند دبیر این جشنواره به نتیجه برسد. ضمن اینکه معتقدم بحث رقابت در این جشنواره نیاز به تقویت بیشتری دارد چراکه این موضوع زمینه ارتقای کیفی آثار را فراهم خواهد کرد.
امیر محزونیه رئیس حوزه هنری اصفهان، نیز با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار جشنواره اظهار کرد: به عقیده من بهتر است این جشنواره از حالت فستیوال خارج شود و فرصتی برای ارزیابی تمام آثار مرتبط با کودک و نوجوان فراهم شود.
کودکان و نوجوانان صاحبان اصلی جشنواره هستند
در این نشست، گیتی خامنه مجری پیشکسوت حوزه کودک، با اشاره به سابقه همکاری خود با جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان گفت: به عقیده من کودکان و نوجوانان صاحبان اصلی جشنواره هستند و باید در شیوه برگزاری آن نقشی تعیینکننده داشته باشند. باید بتوان کودکان و نوجوانان را هرچه بیشتر با دنیای اطراف خود درگیر کرد.
وی پیشنهاد کرد که جلسات پرسش و پاسخ فیلمها با حضور نوجوانان و با مدیریت آنها برگزار شود و این اقدام گام بسیار مهمی در برگزاری این رویداد سینمایی است.
خامنه افزود: تجربه حضور در برنامههای تلویزیونی به من نشان داده است که نظرات و تحلیلهای کودکان و نوجوانان در بسیاری از موارد به نتیجهای خیرهکننده ختم میشود.
باید وجه جهانی جشنواره تقویت شود
رسول صدرعاملی کارگردان سینما، با اشاره به سابقه شکلگیری جشنواره عنوان کرد: سیوهشت سال پیش این جشنواره با هدف ساخت یک برند جهانی شکل گرفت و به این هدف نیز دست یافت. این جشنواره در حوزه فیلمهای کودکان و نوجوانان در عرصه بینالملل دارای جایگاهی شناختهشده است و باید تلاش کرد تا بعد جهانی آن تقویت شود.
سپس مرضیه برومند، هنرمند و سینماگر پیشکسوت که آثار شاخصی در حوزه کودکان و نوجوانان ساخته است، نیز گفت: من تاکنون در ۳۰ دوره از جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان حضور داشتهام. خواهش من این است که شرایطی فراهم شود تا در شیوه و شکل برگزاری این جشنواره میان تهران و اصفهان نوعی تفاهم شکل گیرد تا شاهد برگزاری موفق این جشنواره باشیم.
وی با اشاره به حادثه میناب و لامرد بیان کرد: زمانی که از حادثه میناب و لامرد صحبت میکنم، ناگزیر اشکهای من سرازیر میشود، اما عقیده دارم در کارهای مربوط به کودکان و نوجوانان باید از غم و غصه فزاینده در ابتدای سال تحصیلی دوری کنیم. جشنواره فیلم کودک فرصتی برای باهمبودن و کنار هم قرار گرفتن است.
برومند تصریح کرد: جشنوارههای مرتبط با کودکان و نوجوانان بستری برای شادی کودکان و آموزش مفاهیمی همچون شفقت، مهربانی و عشق به وطن هستند. اگر امروز کودکان این سرزمین شادی و نشاط را تجربه کنند، فردای این سرزمین شرایط بهتری خواهد داشت.
حفظ برند جشنواره فیلم کودک اهمیت زیادی دارد
ایرج طهماسب کارگردان و برنامه ساز پیشکسوت حوزه کودک، نیز با بیان اینکه حفظ برندهای فرهنگی اهمیت زیادی دارد، گفت: ایران کشوری مقتدر است و یکی از نشانههای اقتدار، نگهداری از برندهای فرهنگی است. اینکه در ایران جشنوارهای مختص سینمای کودک با این قدمت وجود دارد، موضوع مهمی است. به عقیده من، باید تلاش کنیم این برند معتبر حفظ شود و این موضوع، کاری بزرگ است.
وی ادامه داد: اگر از سینمای کودک نگهداری و محافظت کنیم، در عین حال و متعاقب آن، نوعی الگوسازی نیز صورت میگیرد. پرداختن به شخصیتها و نمونههای قهرمانی موضوع مهمی است و باید بدانیم انتخاب هر شخصیت برای بازنمایی در آثار سینمایی، چه تأثیری بر نسل بعدی میگذارد.
طهماسب در پایان تأکید کرد: به عقیده من باید برند و تشخص جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان را حفظ کرد و نیاز به ایجاد تغییر چندانی در آن احساس نمیشود.
سپس کمال حیدری با تأکید بر لزوم هدفگذاری بلندمدت جشنواره عنوان کرد: متأسفانه در حوزه کودک و نوجوان در همه حوزهها، هدفگذاری شفافی وجود ندارد و باید از فرصت برگزاری جشنواره فیلم برای پرداخت بیشتر به این گروه سنی استفاده شود. کودکان و نوجوانان دارای استعدادهای زیادی هستند و در تلاش هستیم تا با برنامهریزیهای مدون و درست، این استعدادها را شکوفا کنیم.
در پایان، امیرحسین ستودهفر مدیر اجرایی جشنواره در اصفهان، نیز به ضرورت تمرکز فعالیتهای جشنواره در یک مکان مشخص اشاره کرد و گفت: تجمیع جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان در مکانی مشخص میتواند به برگزاری باکیفیت این رویداد سینمایی منجر شود.
در این جلسه، سیدمهدی سجادی خزانهدار بنیاد سینمایی فارابی و مدیر امور مالی، پشتیبانی و حقوقی جشنواره، محمدرضا فرجی مدیر امور استانهای جشنواره، میلاد شکرخواه دستیار اجرایی دبیر جشنواره، حسین سیفی معاون توسعه و مدیریت سازمان سینمایی، حجت طباطبایی مدیرکل حوزه ریاست سازمان سینمایی، غلامرضا نجاتی مدیرکل پشتیبانی سازمان سینمایی، مسعود نجفی مدیرکل روابطعمومی سازمان سینمایی و سیدمحمدصادق لواسانی مدیر روابطعمومی بنیاد فارابی و جشنواره نیز حضور داشتند.
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