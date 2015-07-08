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۱۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۰

رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین:

انتقاد از مسی را متوقف کنید/ مسی از تیم آرژانتین برود شرم آور است

انتقاد از مسی را متوقف کنید/ مسی از تیم آرژانتین برود شرم آور است

رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین از طرفداران فوتبال در این کشور درخواست کرده به انتقاد از لیونل مسی پایان دهند چراکه شرم آور خواهد بود اگر این بازیکن به خاطر انتقادات از بازی برای تیم ملی دست بکشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرژانتین بار دیگر با رهبری مسی در کسب یک جام دیگر ناکام ماند. آرژانتین در دیدار پایانی رقابتهای کوپا آمه‌ریکا با نتیجه ۴ بر یک در ضربات پنالتی مقابل شیلی تن به شکست داد.

پس از آن مسی از طرف عده ای از طرفداران تیم فوتبال آرژانتین زیر بار انتقادات قرار گرفته که لوییس سگورا از آنها خواسته از انتقادات خود دست بکشند.

وی گفت: درک نمی کنم چرا مردم می خواهند حضور مسی در تیم ملی را زیر سوال ببرند. این واقعا غیرمنصفانه است. امیدوارم او هرگز از این انتقادات خسته نشود. شرم آور است اگر مسی به خاطر این انتقادات تصمیم بگیرد برای تیم ملی ارژانتین بازی نکند.

رسانه های آرژانتینی خبر داده اند که مسی احتمال دارد برای مدتی بازی در تیم ملی کشورش را کنار بگذارد.

کد مطلب 2854279

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