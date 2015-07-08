به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه امشب «اهالی بهشت» که مصادف با بیست‌ویکم ماه رمضان است، حسین مظفر نماینده مجلس شورای اسلامی، دبیرکل جمعیت فلسطین و وزیر سابق آموزش و پرورش و حجت الاسلام والمسلمین مجتبی کلباسی رییس مرکز تخصصی حوزه‌های علمیه قم حضور خواهند داشت.

برنامه امشب «اهالی بهشت» با موضوع «قرآن، پیامبر (ص)، علی (ع) و بیداری اسلامی» از ساعت ۲۳ تا ۱:۳۰ بامداد روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.

«اهالی بهشت» ویژه برنامه شبکه قرآن سیما است که هر شب در طول ماه مبارک رمضان به طور زنده، با اجرای محمد‌متین سپهری و امیرحسین سپهری به عنوان مجری دوم از ساعت ۲۳ روی آنتن می‌رود.

این ویژه برنامه در شب‌های قدر یک ساعت زودتر و تنها به مدت ۶۰ دقیقه پخش خواهد شد. تکرار آن نیز روز بعد ساعت ۱۳ از شبکه قرآن روانه آنتن می‌شود.