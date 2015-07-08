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۱۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۶:۰۷

نماینده مجلس مهمان «اهالی بهشت» شبکه قرآن می‌شود

نماینده مجلس مهمان «اهالی بهشت» شبکه قرآن می‌شود

در برنامه بیست و سوم «اهالی بهشت» که امشب از شبکه قرآن پخش می‌شود، حسین مظفر نماینده مجلس و حجت الاسلام والمسلمین مجتبی کلباسی رییس مرکز تخصصی حوزه‌های علمیه قم حضور خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه امشب «اهالی بهشت» که مصادف با بیست‌ویکم ماه رمضان است، حسین مظفر نماینده مجلس شورای اسلامی، دبیرکل جمعیت فلسطین و وزیر سابق آموزش و پرورش و حجت الاسلام والمسلمین مجتبی کلباسی رییس مرکز تخصصی حوزه‌های علمیه قم حضور خواهند داشت.

برنامه امشب «اهالی بهشت» با موضوع «قرآن، پیامبر (ص)، علی (ع) و بیداری اسلامی» از ساعت ۲۳ تا ۱:۳۰ بامداد روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.

«اهالی بهشت» ویژه برنامه شبکه قرآن سیما است که هر شب در طول ماه مبارک رمضان به طور زنده، با اجرای محمد‌متین سپهری و امیرحسین سپهری به عنوان مجری دوم از ساعت ۲۳ روی آنتن می‌رود.

این ویژه برنامه در شب‌های قدر یک ساعت زودتر و تنها به مدت ۶۰ دقیقه پخش خواهد شد. تکرار آن نیز روز بعد ساعت ۱۳ از شبکه قرآن روانه آنتن می‌شود.

کد مطلب 2854428

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