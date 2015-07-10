پیام راهپیمایی مردم در روز قدس نابودی رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای امروز نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: مردم ما امروز نیز همچون گذشته حضوری گسترده و حماسی در راهپیمائی روز جهانی قدس داشتند و پیام بزرگی به جهان دادند.
وی اضافه کرد: این حضور گسترده و از روی شور و شعور و آگاهی ملت ایران پیامهای مختلفی داشت که میتوان به مبارزه با استکبار جهانی، ولایت مداری، تقوای سیاسی و جهاد اسلامی اشاره کرد.
امام جمعه بوشهر از رژیم صهیونیستی به عنوان محور جنایت و شرارت جهانی یاد کرد و ادامه داد: تسلط و حاکمیت بر سرزمین و جغرافیای اسلامی از مهمترین اهداف تشکیل و استقرار رژیم نامشروع صهیونیستی بوده است.
وی از مدیریت منفی رسانههای جهان به عنوان یکی دیگر از اهداف تشکیل این رژیم نام برد و افزود: از دیگر اهداف، اساس و بنیان تشکیل رژیم نامشروع صهیونیستی میتوان به گسترش فساد و فحشا و همچنین ابتذال در محیط بینالمللی اشاره کرد.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی در بخشهای مختلف فساد دارد، بیان کرد: رژیم صهیونیستی همه مجاری مرتبط را برای کسب قدرت سیاسی جهان و مصادره ثروت عمومی بینالملل به کار گرفته و از حمایت سازمانهای مدعی حقوق بشر نیز بهرهمند است.
وی با اشاره به تلاش رژیم صهیونیستی برای افزایش فعالیتهای ضد حقوق بشری با استفاده از ایجاد جنگ نیابتی، گفت: ایران اسلامی با رهبری عالمانه حضرت آیتالله خامنهای و همچنین مردم ولایت مدار سیلی محکمی به این رژیم نامشروع خواهد زد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در ادامه به بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئولان علم و فناوری کشور اشاره کرد و افزود: برای اینکه در سطح جهان دارای اقتدار باشیم باید زمینه توسعه علمی و فناوری در کشور فراهم شود.
وی به اهمیت بسیار بالای حوزه علم و فناوری اشاره کرد و ادامه داد: یکی از راهبردهای بسیار مهم در این راستا بهکارگیری محصولات علمی در فضای ملی و صدور آن به جغرافیای بین المللی است.
آیتالله صفایی بوشهری با تاکید بر لزوم اجرای کامل نقشه جامع علمی کشور، خاطرنشان کرد: جهان در مقابل پیشرفت علمی ایران قرار گرفته است و همچنین باید برای توسعه و جهاد علمی و دفاع مقدس علمی تلاش کنیم.
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