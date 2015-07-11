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۲۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۲۶

بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم؛

معرفی تأثیرگذارترین مستشرقان قرآن پژوه در نمایشگاه قرآن

معرفی تأثیرگذارترین مستشرقان قرآن پژوه در نمایشگاه قرآن

آثار برجسته ترین مستشرقان تأثیرگذار قرآن پژوه در بخش مکتوب نمایشگاه قرآن به نمایش گذاشته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش آثار مکتوب بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن برای نخستین بار در حوزه نمایشی، به منظور آشنایی مخاطبان با خاورشناسان به معرفی برجسته ترین مستشرقان تأثیرگذار قرآن پژوه و مهمترین آثار قابل نقد آنها در زمينه علوم قرآن پرداخت.

غلامرضا نوعی مدیر بخش آثار مکتوب در این باره گفت: از جمله کسانى که در سده‏ هاى گذشته، به ویژه عصر حاضر به مطالعات وسیعى درباره قرآن دست زده و منشا آثار گوناگونى شده‏اند، مستشرقان هستند.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع کمیته مکتوب در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، به نمایش آثار موثر در مطالعات قرآنی که توسط غیر مسلمانان و مستشرقان انجام شده، اقدام کرده است. در این بخش علاوه بر معرفی مستشرقان برجسته، آثار و ترجمه آثار  آنها نیز به نمایش بازدیدکنندگان درآمده است.

نوعی در ادامه به معرفی برخی از این مستشرقان که در بخش نمایشی آثار مکتوب معرفی شده اند، پرداخت و گفت: مقدمه‌ای بر شناخت قرآن اثر رژی بلاشر یکی از آثار به نمایش درآمده در این بخش است که به دو زبان فارسی و فرانسوی ترجمه شده است. تئودورنولدکه صاحب اثر تاریخ قرآن یکی دیگر از این مستشرقان است. ترجمه های کتاب وی از آلمانی به عربی و از آلمانی به ترکی استانبولی از دیگر آثار به نمایش درآمده در بخش مکتوب است.

وی ادامه داد: آرتور جفری نویسنده قرائت‌های قرآن همراه با ترجمه فارسی، ژول لابوم و کتاب تفصیل الآیات وی به عنوان نخستین فهرست موضوعی قرآن، ایگناس گلدتسیهر و کتاب روش هاي اسلامي در تفسير قرآن او همراه با ترجمه های عربی، عربي به فارسي و آلماني به ترکي استانبولي، ریچارد بل با آثاری از وی همچون مقدمه‌اي بر شناخت قرآن، مقدمه‌اي بر شناخت قرآن (ترجمه‌ اسپانيولي) و ترجمه‌ قرآن همراه با ترتيبي نو و انتقادي از سوره‌ها، جان ونزبرو همراه با اثر وی با عنوان مطالعات قرآني، رودی پارت با آثاری همچون تفسير و واژه‌نامه‌ قرآن و ترجمه‌  آلماني قرآن، اندروریپین و کتاب رهيافت‌هايي به تاريخ تفسير قرآن و قرآن و سنت تفسير آن وی، ویلیام مونتگمری وات و آثار وی با عنوان مقدمه‌ي ريچارد بِل بر شناخت قرآن و ترجمه از انگليسي به فارسي و از انگليسي به اندونزيايي، قرآن متني از دوران باستان متأخر با رهيافتي اروپايي به شناخت قرآن، ترجمه و تفسيري بر نخستين سور مکي و شاعرانه‌ي قرآن، بررسي‌هايي درباب ساخت و ترکيب سوره‌هاي مکي، بررسي‌هايي درباب ساخت و ترکيب سوره‌هاي مکي ، زمينه و سياق قرآن، گوستاو ویل با آثاری از وی با عنوان عهدين، قرآن و تلمود قصه‌هاي توراتي در ادبيات و متون اسلامي، عهدين، قرآن و تلمود قصه‌هاي توراتي در ادبيات و متون اسلامي (ترجمه‌ي انگليسي)، مقدمه‌اي تاريخي‌ ـ انتقادي بر قرآن، درآمدي بر قرآن، استفان فیلد و اثر وی قرآن به مثابه‌ي متن، عبدالله يوسف علي و اثر وی با عنوان متن، ترجمه و تفسيرِ قرآن کريم از دیگر مستشرقان و آثار به نمایش درآمده از آنها در این بخش است.

مدیر بخش آثار مکتوب در ادامه با اشاره به اینکه استقبال از بخش آثار مکتوب قابل توجه است، گفت: بیشتر بازدیدکنندگان از این بخش متخصصین، دانشجویان و اساتید دانشگاه هستند. حضور فرهیختگان خارجی و آشنایی بازدیدکنندگان با اندیشه های فرامرزی ایرانی از مهمترین دلایل بازگشایی این بخش بوده است.

کد مطلب 2856217

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