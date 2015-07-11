معرفی تأثیرگذارترین مستشرقان قرآن پژوه در نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش آثار مکتوب بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن برای نخستین بار در حوزه نمایشی، به منظور آشنایی مخاطبان با خاورشناسان به معرفی برجسته ترین مستشرقان تأثیرگذار قرآن پژوه و مهمترین آثار قابل نقد آنها در زمينه علوم قرآن پرداخت.

غلامرضا نوعی مدیر بخش آثار مکتوب در این باره گفت: از جمله کسانى که در سده‏ هاى گذشته، به ویژه عصر حاضر به مطالعات وسیعى درباره قرآن دست زده و منشا آثار گوناگونى شده‏اند، مستشرقان هستند.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع کمیته مکتوب در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، به نمایش آثار موثر در مطالعات قرآنی که توسط غیر مسلمانان و مستشرقان انجام شده، اقدام کرده است. در این بخش علاوه بر معرفی مستشرقان برجسته، آثار و ترجمه آثار آنها نیز به نمایش بازدیدکنندگان درآمده است.

نوعی در ادامه به معرفی برخی از این مستشرقان که در بخش نمایشی آثار مکتوب معرفی شده اند، پرداخت و گفت: مقدمه‌ای بر شناخت قرآن اثر رژی بلاشر یکی از آثار به نمایش درآمده در این بخش است که به دو زبان فارسی و فرانسوی ترجمه شده است. تئودورنولدکه صاحب اثر تاریخ قرآن یکی دیگر از این مستشرقان است. ترجمه های کتاب وی از آلمانی به عربی و از آلمانی به ترکی استانبولی از دیگر آثار به نمایش درآمده در بخش مکتوب است.

وی ادامه داد: آرتور جفری نویسنده قرائت‌های قرآن همراه با ترجمه فارسی، ژول لابوم و کتاب تفصیل الآیات وی به عنوان نخستین فهرست موضوعی قرآن، ایگناس گلدتسیهر و کتاب روش هاي اسلامي در تفسير قرآن او همراه با ترجمه های عربی، عربي به فارسي و آلماني به ترکي استانبولي، ریچارد بل با آثاری از وی همچون مقدمه‌اي بر شناخت قرآن، مقدمه‌اي بر شناخت قرآن (ترجمه‌ اسپانيولي) و ترجمه‌ قرآن همراه با ترتيبي نو و انتقادي از سوره‌ها، جان ونزبرو همراه با اثر وی با عنوان مطالعات قرآني، رودی پارت با آثاری همچون تفسير و واژه‌نامه‌ قرآن و ترجمه‌ آلماني قرآن، اندروریپین و کتاب رهيافت‌هايي به تاريخ تفسير قرآن و قرآن و سنت تفسير آن وی، ویلیام مونتگمری وات و آثار وی با عنوان مقدمه‌ي ريچارد بِل بر شناخت قرآن و ترجمه از انگليسي به فارسي و از انگليسي به اندونزيايي، قرآن متني از دوران باستان متأخر با رهيافتي اروپايي به شناخت قرآن، ترجمه و تفسيري بر نخستين سور مکي و شاعرانه‌ي قرآن، بررسي‌هايي درباب ساخت و ترکيب سوره‌هاي مکي، بررسي‌هايي درباب ساخت و ترکيب سوره‌هاي مکي ، زمينه و سياق قرآن، گوستاو ویل با آثاری از وی با عنوان عهدين، قرآن و تلمود قصه‌هاي توراتي در ادبيات و متون اسلامي، عهدين، قرآن و تلمود قصه‌هاي توراتي در ادبيات و متون اسلامي (ترجمه‌ي انگليسي)، مقدمه‌اي تاريخي‌ ـ انتقادي بر قرآن، درآمدي بر قرآن، استفان فیلد و اثر وی قرآن به مثابه‌ي متن، عبدالله يوسف علي و اثر وی با عنوان متن، ترجمه و تفسيرِ قرآن کريم از دیگر مستشرقان و آثار به نمایش درآمده از آنها در این بخش است.

مدیر بخش آثار مکتوب در ادامه با اشاره به اینکه استقبال از بخش آثار مکتوب قابل توجه است، گفت: بیشتر بازدیدکنندگان از این بخش متخصصین، دانشجویان و اساتید دانشگاه هستند. حضور فرهیختگان خارجی و آشنایی بازدیدکنندگان با اندیشه های فرامرزی ایرانی از مهمترین دلایل بازگشایی این بخش بوده است.