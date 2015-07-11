ترکیب تیم ملی تنیس برای حضور در مسابقات دیویس کاپ مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ترکیب تنیسورهای حاضر در رقابتهای دیویس کاپ پس از برگزاری مراسم قرعه کشی مشخص شد. تیم ملی تنیس ایران در این رقابتها در گروه دو به مصاف کویت می رود.

در این دیدار که به مدت ۳ روز برگزار می شود انوشا شاهقلی، شاهین خالدان ، محسن حسین زاده و امید سوری حضور دارند و عبدالله مقدس، محمد قریب، عبدالرحمان ال اوادهی، عبدالحمید مبارک در ترکیب تیم کویت حضور دارند.

در حالی این مسابقات روز جمعه ( ۲۶ تیر ماه) در زمین های مجموعه ورزشی انقلاب آغاز می شود که روز پنج شنبه ( ۲۵ تیر ماه) مراسم قرعه کشی بازی ها برگزار خواهد شد.

در روز نخست بازی ها تنیسورها از ساعت ۲۱ به مصاف یکدیگر می روند و در روز دوم و سوم که بازی ها از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز می شود بازیکنان در ۲ بخش ۲ نفره و انفرادی با یکدیگر روبرو می شوند .

در پایان این مسابقات تیم برتر جایگاه خود را در گروه ۲ آسیا و اقیانوسیه حفظ می کند و تیم شکست خورده نیز به گروه ۳ سقوط می کند.

برنامه مسابقات دیویس کاپ به شرح زیر است:

روز اول: دو بازی یک نفره ساعت ۲۱

روز دوم: یک بازی دو نفره ساعت ۱۹:۳۰

روز سوم: دو بازی یک نفره ساعت ۱۸:۳۰

ایران در راند اول گروه دو دیویس کاپ برابر اندونزی با نتیجه‌ پنج بر صفر شکست خورد و کویت نیز با نتیجه‌ سه بر دو برابر پاکستان بازی را واگذار کرد. ایران در صورت شکست برابر کویت به گروه سه آسیا سقوط خواهد کرد.

این مرحله از رقابتهای تنیس دیویس کاپ 26 تا 28 تیر در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار می شود.