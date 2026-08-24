مسئولیت امانتی برای خدمت به مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت و روز کارمند، پیامی صادر کرد.

متن پیام به این شرح است:

هفته دولت، یادآور عهدی دیرین و میثاقی مقدس است که خدمتگزاران مردم با خویش و با ملت بسته‌اند؛ عهدی که در آن مسئولیت، امانتی برای خدمت، و قدرت فرصتی برای گشودن گرهی از زندگی مردم است. این هفته، با نام و یاد دو الگوی ماندگار خدمت صادقانه، شهیدان محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر، معنا و شکوه یافته است؛ مردانی که اخلاص، مردم‌داری و مسئولیت‌پذیری را به میراثی ماندگار در فرهنگ خدمت بدل ساختند.

این ایام، علاوه بر تجدید عهد با اهداف و آرمان‌های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، فرصتی مغتنم است برای سپاسگزاری از کارمندانی که بی‌هیاهو و بی‌ادعا، ستون‌های روشن خدمت‌رسانی این سرزمین را استوار نگه داشته‌اند.

به‌ویژه کارکنان پرتلاش سازمان بهزیستی که کارگزاران کرامت انسانی اند؛ انسان‌هایی که تخصص و مسئولیت‌پذیری را با نگاه انسانی درهم آمیختند تا در کنار افراد دارای معلولیت، کودکان بی سرپرست وبدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، سالمندان، خانواده‌های نیازمند و سایر گروه‌های هدف، مسیر حمایت، توانمندسازی و استقلال را برای ایشان هموار کنند.

امروز که جامعه با مسائل و آسیب‌های ژرف تری روبه‌روست، تحقق مأموریت‌های بهزیستی بیش از پیش، نیازمند اندیشه نو، چابکی، پاسخگویی و سرمایه انسانی توانمنداست. بی‌تردید، آینده سازمان در گرو پیوند تجربه پیشکسوتان با دانش و انگیزه نسل جوان و تبدیل این سرمایه ارزشمند به خدمت مؤثرتر به آحاد جامعه است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و نام شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت و روز کارمند، از تلاش مسئولانه تمامی همکارانم در بهزیستی سراسر کشور صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم با همدلی و هم‌افزایی، در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و پاسداشت کرامت انسان‌ها، گام‌های موثرتری برداریم. از درگاه خداوند متعال برای همه همکاران عزیز سلامتی و توفیق روزافزون در مسیر خدمت به مردم شریف ایران مسئلت دارم.