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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۴

مسئولیت امانتی برای خدمت به مردم است

مسئولیت امانتی برای خدمت به مردم است

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: هفته دولت، یادآور عهدی دیرین و میثاقی مقدس است که خدمتگزاران مردم با خویش و با ملت بسته‌اند؛ عهدی که در آن مسئولیت، امانتی برای خدمت به مردم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت و روز کارمند، پیامی صادر کرد.

متن پیام به این شرح است:

هفته دولت، یادآور عهدی دیرین و میثاقی مقدس است که خدمتگزاران مردم با خویش و با ملت بسته‌اند؛ عهدی که در آن مسئولیت، امانتی برای خدمت، و قدرت فرصتی برای گشودن گرهی از زندگی مردم است. این هفته، با نام و یاد دو الگوی ماندگار خدمت صادقانه، شهیدان محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر، معنا و شکوه یافته است؛ مردانی که اخلاص، مردم‌داری و مسئولیت‌پذیری را به میراثی ماندگار در فرهنگ خدمت بدل ساختند.

این ایام، علاوه بر تجدید عهد با اهداف و آرمان‌های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، فرصتی مغتنم است برای سپاسگزاری از کارمندانی که بی‌هیاهو و بی‌ادعا، ستون‌های روشن خدمت‌رسانی این سرزمین را استوار نگه داشته‌اند.

به‌ویژه کارکنان پرتلاش سازمان بهزیستی که کارگزاران کرامت انسانی اند؛ انسان‌هایی که تخصص و مسئولیت‌پذیری را با نگاه انسانی درهم آمیختند تا در کنار افراد دارای معلولیت، کودکان بی سرپرست وبدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، سالمندان، خانواده‌های نیازمند و سایر گروه‌های هدف، مسیر حمایت، توانمندسازی و استقلال را برای ایشان هموار کنند.

امروز که جامعه با مسائل و آسیب‌های ژرف تری روبه‌روست، تحقق مأموریت‌های بهزیستی بیش از پیش، نیازمند اندیشه نو، چابکی، پاسخگویی و سرمایه انسانی توانمنداست. بی‌تردید، آینده سازمان در گرو پیوند تجربه پیشکسوتان با دانش و انگیزه نسل جوان و تبدیل این سرمایه ارزشمند به خدمت مؤثرتر به آحاد جامعه است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و نام شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت و روز کارمند، از تلاش مسئولانه تمامی همکارانم در بهزیستی سراسر کشور صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم با همدلی و هم‌افزایی، در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و پاسداشت کرامت انسان‌ها، گام‌های موثرتری برداریم. از درگاه خداوند متعال برای همه همکاران عزیز سلامتی و توفیق روزافزون در مسیر خدمت به مردم شریف ایران مسئلت دارم.

کد مطلب 6925667
زهرا ناری

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