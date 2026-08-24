دولت در نظام اسلامی، بخشی از مردم و خدمتگزار مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در دیدار استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی خراسان جنوبی به مناسبت هفته دولت و هفته وحدت، ضمن تبریک این ایام و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای توجه به مفهوم دولت خدمتگزار است و این تعبیر صرفاً یک شعار تشریفاتی نیست، بلکه بیانگر یک حقیقت در نظام اسلامی است.
وی افزود: در طول تاریخ، حکومتهایی که به دست انبیا و اولیای الهی شکل گرفتهاند، همواره به عنوان الگو و حجت برای بشریت مطرح بودهاند؛ چراکه در منطق دین، حکومت وسیلهای برای رشد، تعالی و هدایت انسان است.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به تفاوت حکومت اسلامی با نظامهای استبدادی و سلطهگر، بیان کرد: در حکومتهای مبتنی بر استبداد، هدف اصلی تأمین خواستههای شخصی حاکمان و سلطه بر مردم است، اما در منطق اسلام، انسان دارای کرامت است و حکومت باید زمینه رشد و رسیدن او به کمال را فراهم کند.
عبادی ادامه داد: خداوند متعال موجودات را متناسب با ظرفیتشان هدایت کرده است؛ برخی را از طریق طبیعت، برخی را از طریق غریزه و انسان را از طریق شریعت هدایت کرده و نقشه راه انسان، رسیدن به کمال و بهرهگیری از استعدادهای الهی است.
وی با تأکید بر اینکه مردمسالاری دینی یک واقعیت است، گفت: کشور متعلق به مردم است؛ این خانه، زندگی و سرزمین متعلق به مردم است و مجموع این مردم، کشور را تشکیل میدهند. بنابراین کسی که مسئولیتی میپذیرد، در حقیقت خدمتگزار همین مردم است.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی تصریح کرد: انقلاب اسلامی برای این شکل گرفت که مردم از سلطه استعمار خارجی و استبداد داخلی رهایی پیدا کنند و سرنوشت خود و نسلهای آینده را در مسیر ارزشهای الهی و انسانی رقم بزنند.
عبادی با بیان اینکه مدیران دستگاههای اجرایی بخشی از جامعه هستند که برای مدیریت امور عمومی مسئولیت پذیرفتهاند، افزود: همانگونه که پدر و مادر مدیریت زندگی خصوصی خانواده را برعهده دارند تا فرزندانشان رشد کنند و به کمال برسند، دولت نیز در نظام اسلامی وظیفه دارد امور عمومی مردم را بر اساس تخصص، توانایی و قانون مدیریت کند.
وی با اشاره به جایگاه خدمت در نظام اسلامی گفت: وقتی از دولت خدمتگزار سخن میگوییم، این تعبیر مایه افتخار است؛ چراکه خدمت به مردم از بهترین عبادتهاست و مسئولان میتوانند در کنار انجام وظایف اداری، از ثواب معنوی خدمت به مردم نیز بهرهمند شوند.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی خطاب به مدیران استان اظهار کرد: چه فرصتی بالاتر از اینکه انسان در میدان مسئولیت بتواند مشکلات مردم را حل کند و گرهی از کار آنان بگشاید. هفته دولت را باید از این منظر مقدس دانست و از فرصت مسئولیت برای خدمت خالصانه استفاده کرد.
عبادی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون، بیان کرد: دشمنان آگاه و کارشناسانه عمل میکنند و در کنار آنان، افراد ناآگاه نیز ممکن است مانع اجرای درست قانون دین و قانون جمهوری اسلامی شوند؛ در حالی که اساس نظام اسلامی بر عقل، عدالت و اجرای قانون استوار است.
وی با اشاره به آیه «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» گفت: ملاک حکومت اسلامی، برپایی عدالت است و تا زمانی که قانون و عدالت در عمل اجرا نشود، آنچه مورد انتظار نظام اسلامی است بهطور کامل تحقق پیدا نکرده است.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: ممکن است یک نسخه پزشکی بهدرستی نوشته شده باشد، اما اگر دارو به شکل نادرست مصرف شود، خاصیت نسخه از بین میرود؛ در نظام اسلامی نیز قانون و مبانی دینی زمانی اثرگذار است که در میدان عمل بهدرستی اجرا شود.
عبادی با اشاره به دشمنیهای گسترده علیه اسلام و مبانی دینی در قریب نیم قرن گذشته، گفت: پس از همه جریانهایی که در جهان برای محو اسلام و مبانی دین شکل گرفته و دشمن همه گزینهها را به میدان آورده است، انتظار ما این است که قانون اسلام و مبانی نظام جمهوری اسلامی با دقت و اخلاص اجرا شود.
وی قرآن کریم را هم حجت و هم معجزه دانست و اظهار کرد: قرآن پس از چهارده قرن همچنان در میدان حضور دارد و ادعاهای مختلف را به چالش کشیده است؛ اما مرحله مهمتر، تحقق عملی آموزههای قرآن در جامعه است.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی تأکید کرد: زمانی که آموزههای قرآن و قوانین الهی در جامعه بهدرستی عملی شود، آثار و برکات آن در رشد انسان و جامعه آشکار خواهد شد و نشان خواهد داد که چگونه میتوان انسان را از مراتب پایین به بالاترین جایگاههای انسانی رساند.
عبادی در پایان با قدردانی از تلاشهای مدیران و خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی، برای موفقیت آنان در مسیر خدمت به مردم دعا کرد و گفت: امیدواریم تلاش، برنامهریزی دقیق و نیتهای خالصانه مدیران در مسیر خدمت به مردم و تحقق اهداف نظام اسلامی، نقش مؤثری داشته باشد.
نظر شما