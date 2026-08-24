به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتنلهونی صبح دوشنبه در دیدار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با نماینده ولی فقیه در استان، ضمن گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: حضور نمایندگان دولت در کردستان فرصتی برای ارائه گزارشی از روند اجرای طرحها و پروژههای استان و تشریح برنامههای پیشرو است.
وی با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهدای دولت، افزود: نخستین برنامه هفته دولت در کردستان با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با حضور در گلزار شهدا برگزار شد و پس از آن نیز دیدار با نماینده ولی فقیه در استان انجام گرفت.
استاندار کردستان با قدردانی از حمایتها و همراهی نماینده ولی فقیه در استان طی یک سال گذشته، گفت: پشتیبانی و همراهی مجموعههای مختلف استان از دولت، زمینه پیگیری بهتر مسائل و تسریع در اجرای طرحهای توسعهای را فراهم کرده است.
زرهتنلهونی همچنین حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در کردستان را فرصتی برای انتقال پیام رئیسجمهور به مردم استان دانست و اظهار کرد: امیدواریم این سفر و پیگیریهای انجامشده در حوزههای مختلف، دستاوردهای خوبی برای کردستان به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به طرحهای پیشبینیشده برای هفته دولت در استان بیان کرد: در مجموع ۲۳۱ پروژه در بخشهای مختلف آماده افتتاح است که برای اجرای آنها حدود ۶ هزار و ۹۳ میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده است.
استاندار کردستان ادامه داد: علاوه بر پروژههای قابل افتتاح، عملیات اجرایی طرحهایی با مجموع اعتبار حدود هزار میلیارد تومان نیز در هفته دولت آغاز خواهد شد که بخشی از این طرحها در حوزه اقتصادی قرار دارد.
وی یکی از طرحهای مهم قابل آغاز در این ایام را یک مجتمع تجاری و خدماتی عنوان کرد و گفت: سرمایهگذاری این پروژه توسط بخش خصوصی انجام میشود و عملیات اجرایی آن همزمان با هفته دولت آغاز خواهد شد.
زرهتنلهونی با اشاره به اجرای طرحهای حوزه مسکن نیز افزود: دو سایت نهضت ملی مسکن در شهرستانهای سنندج و دیواندره در برنامه هفته دولت قرار دارد که اعتبار آنها در رقم پروژههای قابل افتتاح محاسبه نشده است.
وی خاطرنشان کرد: برای آمادهسازی این دو سایت حدود ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه شده و با صدور پروانههای ساختمانی، عملیات اجرایی آنها نیز از هفته دولت در استان آغاز میشود.
استاندار کردستان در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایتهای دولت و پیگیریهای انجامشده، روند اجرای پروژههای بزرگ استان شتاب بیشتری بگیرد و مردم کردستان در آینده شاهد بهرهبرداری از طرحهای مهم و اثرگذار باشند.
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