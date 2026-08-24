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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۰

انصاری در گلزار شهدای ایوانکی؛ ادای احترام به ۳ هزار شهید استان سمنان

انصاری در گلزار شهدای ایوانکی؛ ادای احترام به ۳ هزار شهید استان سمنان

سمنان- حجت‌الاسلام مجید انصاری در بدو ورود به استان سمنان با حضور در گلزار شهدای ایوانکی، ضمن ادای احترام به مقام شهیدان، مردم این استان را از پیشگامان ایستادگی پای ارزش‌های انقلاب دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، صبح دوشنبه و همزمان با سومین روز هفته دولت، در بدو ورود به استان سمنان در گلزار شهدای ایوانکی در شهرستان گرمسار حضور یافت و به مقام سه هزار شهید استان ادای احترام کرد.

حجت‌الاسلام انصاری پس از استقبال رسمی مسئولان استان سمنان، در گلزار شهدای ایوانکی حضور یافت و با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای استان را گرامی داشت.

معاون حقوقی رئیس جمهور در این مراسم و در سخنانی کوتاه، هدف از سفر خود به استان سمنان را دیدار با مسئولان و مردم استان و ابلاغ سلام رئیس جمهور عنوان کرد و گفت: امروز پیشرفت و توسعه‌ای که داریم، مرهون مجاهدت‌های شهدا است.

انصاری با بیان اینکه مردم استان سمنان سهم خود را از انقلاب و دفاع مقدس به خوبی ایفا کرده‌اند، افزود: این مردم همواره پای ارزش‌ها ایستاده‌اند.

وی ضمن قدردانی از مردم استان سمنان به دلیل تقدیم سه هزار شهید به کشور، اظهار کرد: سمنان از نظر نسبت جمعیت به تعداد شهدا، یکی از شهیدپرورترین استان‌های کشور است و امروز افتخار داریم در میان این مردم باشیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور در رأس هیئتی و در قالب سفر یک‌روزه به استان سمنان سفر کرده است. بر اساس برنامه اعلام‌شده، وی قرار است در غرب استان چند پروژه اقتصادی و صنعتی را افتتاح و یک طرح برق‌رسانی را نیز کلنگ‌زنی کند.

افتتاح یک کارخانه در شهرک صنعتی ایوانکی، دومین برنامه سفر یک‌روزه حجت‌الاسلام انصاری به استان سمنان خواهد بود.

کد مطلب 6925685

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
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      ارتش فقط

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