انصاری در گلزار شهدای ایوانکی؛ ادای احترام به ۳ هزار شهید استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، صبح دوشنبه و همزمان با سومین روز هفته دولت، در بدو ورود به استان سمنان در گلزار شهدای ایوانکی در شهرستان گرمسار حضور یافت و به مقام سه هزار شهید استان ادای احترام کرد.
حجتالاسلام انصاری پس از استقبال رسمی مسئولان استان سمنان، در گلزار شهدای ایوانکی حضور یافت و با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای استان را گرامی داشت.
معاون حقوقی رئیس جمهور در این مراسم و در سخنانی کوتاه، هدف از سفر خود به استان سمنان را دیدار با مسئولان و مردم استان و ابلاغ سلام رئیس جمهور عنوان کرد و گفت: امروز پیشرفت و توسعهای که داریم، مرهون مجاهدتهای شهدا است.
انصاری با بیان اینکه مردم استان سمنان سهم خود را از انقلاب و دفاع مقدس به خوبی ایفا کردهاند، افزود: این مردم همواره پای ارزشها ایستادهاند.
وی ضمن قدردانی از مردم استان سمنان به دلیل تقدیم سه هزار شهید به کشور، اظهار کرد: سمنان از نظر نسبت جمعیت به تعداد شهدا، یکی از شهیدپرورترین استانهای کشور است و امروز افتخار داریم در میان این مردم باشیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور در رأس هیئتی و در قالب سفر یکروزه به استان سمنان سفر کرده است. بر اساس برنامه اعلامشده، وی قرار است در غرب استان چند پروژه اقتصادی و صنعتی را افتتاح و یک طرح برقرسانی را نیز کلنگزنی کند.
افتتاح یک کارخانه در شهرک صنعتی ایوانکی، دومین برنامه سفر یکروزه حجتالاسلام انصاری به استان سمنان خواهد بود.
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