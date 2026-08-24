مجتبی راعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای اجرای ۳۳۹ طرح عمرانی، خدماتی و اقتصادی در کاشان در هفته دولت اعتباری بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است که از این تعداد، ۲۳۷ طرح با اعتبار ۶۵ هزار میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد و عملیات اجرایی ۱۰۲ طرح دیگر با اعتباری بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد ریال آغاز خواهد شد.
وی ابراز کرد: اجرای این طرحها زمینه اشتغال مستقیم نزدیک به ۶ هزار نفر را فراهم میکند.
فرماندار ویژه کاشان، پروژههای حوزه آموزش، انرژی و راه را از مهمترین طرحهای قابل افتتاح برشمرد و تصریح کرد: افتتاح ۹ باب مدرسه شامل ۶۸ کلاس درس با اعتبار ۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال، بهرهبرداری از ۲ پست فوقتوزیع با ظرفیت مجموع ۱۶۰ مگاوات و هزینه ۱۲ هزار میلیارد ریال، و افتتاح فاز نخست نیروگاه خورشیدی با سرمایهگذاری ۲۰ هزار میلیارد ریال، از جمله این پروژههاست.
وی خاطرنشان کرد: همچنین ۱۸ کیلومتر از آزادراه کاشان ـ اصفهان بهسازی و روکش آسفالت شده و طرحهای خدمات شهری و روستایی با اعتباری بیش از یک هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری خواهد رسید.
راعی با اشاره به طرحهای آماده کلنگزنی بیان کرد: احداث تصفیهخانه فاضلاب نیاسر با اعتبار ۹۵۰ میلیارد ریال، مجتمع بزرگ بینراهی در محور آزاد راه کاشان اصفهان بعد از عوارضی قمصر با سرمایهگذاری ۱۵ هزار میلیارد ریال و توسعه زیرساختهای درمانی و خانههای بهداشت، از مهمترین پروژههایی است که عملیات اجرایی آنها آغاز میشود.
وی در پایان با اشاره به اقدامات یکساله فرمانداری ویژه کاشان در حوزههای عمرانی و برنامهریزی، بر تداوم پیگیریها برای رفع ناترازی انرژی، حمایت از واحدهای صنعتی راکد، تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تقویت مدیریت محلهمحور در شهرستان کاشان تأکید کرد.
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