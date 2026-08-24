خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، مهدی عزتی یزدانی: انتشار خبر احتمال محدودیت ۶۰ تا ۹۰ روزه گاز در استان‌های شمالی کشور، نگرانی‌هایی را در میان مردم خراسان شمالی ایجاد کرده است؛ استانی که به دلیل قرار گرفتن در انتهای خط انتقال گاز، در فصل سرد سال با حساسیت بیشتری نسبت به تأمین پایدار انرژی مواجه است و حالا مسئولان نیز از ضرورت برنامه‌ریزی برای عبور از زمستان پیش‌رو سخن می‌گویند.

ماجرا از انتشار اظهارات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان درباره وضعیت تأمین گاز در سه استان شمالی آغاز شد؛ اظهاراتی که در آن از احتمال محدودیت گاز در بازه ۶۰ تا ۹۰ روز سخن گفته شد و به سرعت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد.

این خبر در خراسان شمالی نیز با واکنش گسترده کاربران فضای مجازی مواجه شد و بسیاری از شهروندان درباره وضعیت گاز در زمستان پیش‌رو، احتمال قطعی گاز منازل و برنامه مسئولان برای مدیریت شرایط سؤال کردند.

البته آنچه تاکنون از سوی مسئولان استان مطرح شده، تأیید قطعی ۶۰ یا ۹۰ روزه گاز مشترکان خانگی نیست بلکه تأکید بر وجود چالش در تأمین انرژی و ضرورت آمادگی برای مدیریت شرایط احتمالی زمستان است.

در همین شرایط، اظهارات اخیر استاندار خراسان شمالی نشان می‌دهد مسئله تأمین انرژی در استان جدی است و مدیریت استان از هم‌اکنون خود را برای شرایط احتمالی فصل سرد آماده می‌کند.

خراسان شمالی در انتهای خط انتقال گاز؛

بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تأمین انرژی در فصل زمستان اظهار کرد: خراسان شمالی در کنار استان‌های گلستان و مازندران در انتهای خط انتقال گاز قرار دارد و به همین دلیل این استان‌ها در فصل زمستان با محدودیت و چالش بیشتری در تأمین گاز مواجه هستند.

وی افزود: با توجه به حملات دشمن به پالایشگاه‌های کشور، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز کشور از دست رفته است و این موضوع می‌تواند تأمین گاز برخی استان‌ها را با چالش مواجه کند.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به شرایط موجود، بر ضرورت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای فصل زمستان تأکید کرد و گفت: تلاش می‌شود برای زمستان امسال و شرایط احتمالی پیش‌رو تمهیدات و پیش‌بینی‌های لازم انجام شود.

نوری همچنین بر نقش مردم در مدیریت شرایط تأکید کرد و افزود: مدیریت مصرف و همراهی مردم می‌تواند نقش مهمی در تأمین پایدار انرژی در فصل زمستان داشته باشد.

محدودیت زیرساختی خراسان شمالی؛

یکی از نکات مورد اشاره استاندار خراسان شمالی، تفاوت زیرساختی استان با برخی مناطق شمالی کشور است.

وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در استان اظهار کرد: برخلاف مازندران، در خراسان شمالی ایستگاه گاز مایع وجود ندارد و همین موضوع ضرورت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای تأمین انرژی در زمستان را بیشتر می‌کند.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در صورت بروز محدودیت در تأمین گاز، وجود زیرساخت‌های جایگزین می‌تواند در مدیریت شرایط نقش مؤثری داشته باشد و نبود چنین ظرفیتی، ضرورت برنامه‌ریزی پیشگیرانه را دوچندان می‌کند.

استاندار خراسان شمالی بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود و توجه به راهکارهای جایگزین برای مدیریت انرژی نیز تأکید کرده است.

معاون عمرانی: مدیریت مصرف نباید به کاهش مقطعی محدود شود؛

در همین رابطه، سیدمجتبی علوی‌مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، مدیریت مصرف انرژی را موضوعی فراتر از کاهش مقطعی مصرف دانست و اظهار کرد: مدیریت مصرف باید با نگاهی جامع و با هدف ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، مدیریت بار، ارتقای بهره‌وری، کاهش مصارف غیرضروری و اصلاح الگوی مصرف دنبال شود.

وی افزود: در شرایط فعلی باید از ظرفیت‌های موجود به شکل هدفمند استفاده کرد و مدیریت انرژی را به صورت یک فرآیند مستمر مورد توجه قرار داد.

علوی‌مقدم با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین‌بخشی در مدیریت انرژی گفت: مدیریت انرژی موضوعی نیست که بتوان آن را به صورت جزیره‌ای دنبال کرد و لازم است میان دستگاه‌های متولی تأمین، توزیع و مصرف انرژی، هماهنگی و سازوکار منسجمی ایجاد شود.

وی تصریح کرد: تصمیم‌گیری در این حوزه باید مبتنی بر داده و واقعیت‌های میدانی باشد تا متناسب با شرایط موجود بتوان اقدامات مؤثر و عملیاتی را در دستور کار قرار داد.

حرکت همزمان در مسیر مدیریت مصرف و افزایش ظرفیت تأمین

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، مدیریت مصرف را یکی از ارکان اصلی عبور از چالش ناترازی انرژی دانست و گفت: برای عبور از این شرایط باید همزمان در دو مسیر حرکت کرد؛ از یک سو کنترل و بهینه‌سازی تقاضا و از سوی دیگر تقویت ظرفیت‌های تولید و تأمین انرژی.

علوی‌مقدم افزود: نمی‌توان مسئله ناترازی انرژی را تنها با یک راهکار حل کرد و مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه تولید، تأمین، توزیع و مصرف باید به صورت همزمان دنبال شود.

وی ادامه داد: اصلاح الگوی مصرف، کاهش مصارف غیرضروری و افزایش بهره‌وری می‌تواند در مدیریت تقاضا مؤثر باشد و در کنار آن، تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تأمین انرژی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

بررسی آخرین وضعیت انرژی استان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی با اشاره به نشست مدیریت مصرف انرژی استان اظهار کرد: در این نشست مدیران دستگاه‌های متولی حوزه انرژی گزارشی از آخرین وضعیت بخش‌های مختلف، ظرفیت‌های موجود، مسائل اجرایی و چالش‌های پیش‌رو ارائه کردند.

وی افزود: در این جلسه درباره راهکارهای عملیاتی برای کاهش شدت مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری، مدیریت بار و ارتقای پایداری شبکه بحث و تبادل نظر شد.

علوی‌مقدم با تأکید بر اهمیت رصد مستمر وضعیت انرژی استان گفت: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، تصمیم‌گیری به‌موقع بر اساس اطلاعات و داده‌های موجود است تا اقدامات لازم پیش از رسیدن به شرایط بحرانی انجام شود.

فناوری‌های جدید به کمک مدیریت انرژی می‌آیند

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های استان برای توسعه راهکارهای نوین مدیریت انرژی گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های مختلف و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول باید در برنامه‌های مدیریت انرژی مورد توجه قرار گیرد.

علوی‌مقدم افزود: حرکت به سمت مدیریت هوشمند انرژی می‌تواند در شناسایی مصارف غیرضروری، افزایش بهره‌وری و استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت انرژی یک فرآیند مستمر است و نمی‌توان آن را تنها به روزهای سرد سال یا زمان بروز محدودیت‌ها موکول کرد.

مردم؛ نگران زمستان سرد و گاز هستند

در کنار اظهارات مسئولان، انتشار خبر احتمال محدودیت گاز باعث شده موضوع تأمین انرژی زمستانی به یکی از دغدغه‌های جدی مردم در خراسان شمالی تبدیل شود.

نگرانی شهروندان بیش از هر چیز به این موضوع بازمی‌گردد که در صورت کاهش فشار شبکه یا اعمال محدودیت، وضعیت گرمایش منازل، مدارس، مراکز درمانی، واحدهای خدماتی و کسب‌وکارها چگونه مدیریت خواهد شد.

برای مردم استانی مانند خراسان شمالی که بخش قابل توجهی از روزهای زمستان را با هوای سرد سپری می‌کند، تأمین پایدار گاز یک موضوع عادی و روزمره نیست؛ بلکه مستقیماً با آسایش خانوارها و فعالیت بسیاری از واحدهای اقتصادی و خدماتی ارتباط دارد.

از سوی دیگر، صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی نیز نگران آثار احتمالی محدودیت انرژی بر روند فعالیت خود هستند؛ چراکه هرگونه محدودیت در تأمین انرژی می‌تواند بر میزان تولید، هزینه‌های جاری و حتی اشتغال اثرگذار باشد.

در چنین شرایطی، مهم‌ترین مطالبه افکار عمومی، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف درباره وضعیت واقعی گاز در استان است؛ اینکه چه میزان گاز برای زمستان پیش‌بینی شده، محدودیت‌ها در صورت وقوع متوجه کدام بخش‌ها خواهد بود و برای خانوارها و مراکز حساس چه تمهیداتی اندیشیده شده است.

بازتاب گسترده در فضای مجازی

موضوع احتمال محدودیت گاز در استان‌های شمالی طی روزهای اخیر بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی خراسان شمالی داشته است.

بخش‌هایی از اظهارات مسئولان در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده و کاربران درباره احتمال قطع گاز، وضعیت زمستان و آمادگی دستگاه‌های اجرایی پرسش‌هایی را مطرح کرده‌اند.

واکنش‌های فضای مجازی نشان می‌دهد مسئله انرژی برای مردم استان اهمیت بالایی دارد و انتشار یک خبر درباره احتمال قطعی یا محدودیت گاز می‌تواند در مدت کوتاهی به یکی از موضوعات اصلی افکار عمومی تبدیل شود.

بخشی از این نگرانی نیز ناشی از آن است که عبارت «۶۰ تا ۹۰ روز قطعی گاز» در فضای مجازی ممکن است این تصور را ایجاد کند که گاز منازل برای سه ماه متوالی قطع خواهد شد؛ در حالی که آنچه از اظهارات مسئولان خراسان شمالی برمی‌آید، وجود چالش در تأمین انرژی و ضرورت آمادگی برای مدیریت شرایط احتمالی است و نه تأیید قطعی قطع گاز خانگی برای ۹۰ روز.

پاسخ روشن به مردم؛ مهم‌تر از شایعات فضای مجازی

در شرایطی که نگرانی درباره زمستان آینده در فضای مجازی افزایش یافته، اطلاع‌رسانی دقیق مسئولان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

اگر قرار است محدودیت‌های انرژی ابتدا متوجه صنایع و مشترکان عمده شود، مردم باید از این موضوع اطلاع داشته باشند. اگر احتمال محدودیت در بخش خانگی وجود دارد، لازم است سناریوی آن از قبل مشخص شود و اگر برنامه‌ای برای استفاده از سوخت جایگزین وجود دارد، زیرساخت‌ها و نحوه اجرای آن باید برای افکار عمومی تشریح شود.

در واقع، آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز است، شفافیت در اطلاع‌رسانی است.

مردم خراسان شمالی باید بدانند آیا در زمستان آینده با قطعی گاز مواجه خواهند شد یا صرفاً با محدودیت‌هایی در بخش‌های مختلف مصرف روبه‌رو هستند و دستگاه‌های اجرایی برای هر یک از این سناریوها چه برنامه‌ای دارند.

موضوع گاز خراسان شمالی را نمی‌توان تنها با یک خبر یا یک اظهارنظر خلاصه کرد.

از یک سو، استاندار خراسان شمالی از چالش تأمین گاز در زمستان و شرایط خاص استان به دلیل قرار گرفتن در انتهای خط انتقال سخن می‌گوید و از سوی دیگر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بر مدیریت مصرف، افزایش بهره‌وری، هماهنگی دستگاه‌ها و تقویت ظرفیت‌های تأمین انرژی تأکید دارد.

این اظهارات نشان می‌دهد اصل نگرانی درباره وضعیت انرژی استان جدی است؛ اما فاصله زیادی میان «ناترازی و احتمال اعمال محدودیت» با «قطع گاز منازل برای ۶۰ یا ۹۰ روز» وجود دارد.

بنابراین لازم است مسئولان استان در کنار برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف، درباره ابعاد دقیق محدودیت‌های احتمالی نیز اطلاع‌رسانی کنند تا فضای جامعه تحت تأثیر اخبار ناقص یا برداشت‌های نادرست قرار نگیرد.

گاز در خراسان شمالی، مسئله‌ای فراتر از یک خبر؛

اکنون و در آستانه فصل سرد سال، مسئله تأمین گاز خراسان شمالی به یکی از موضوعات مهم استان تبدیل شده است؛ موضوعی که هم مسئولان و هم مردم نسبت به آن حساس هستند.

قرار گرفتن استان در انتهای خط انتقال گاز، محدودیت زیرساخت‌های جایگزین، شرایط تولید و تأمین گاز کشور و افزایش مصرف در روزهای سرد، مجموعه عواملی هستند که ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای زمستان را دوچندان می‌کنند.

از سوی دیگر، انتشار خبر مربوط به احتمال محدودیت ۶۰ تا ۹۰ روزه گاز در سه استان شمالی، نشان داد که جامعه نسبت به موضوع انرژی حساس است و مردم انتظار دارند پیش از رسیدن روزهای سرد، تصویر روشنی از شرایط پیش‌رو داشته باشند.

در این میان، مدیریت مصرف می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای عبور از شرایط احتمالی باشد؛ اما این مدیریت زمانی موفق خواهد بود که مردم، دستگاه‌های اجرایی و بخش تولید همزمان در آن مشارکت داشته باشند.

خراسان شمالی اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک برنامه منسجم برای مدیریت انرژی است؛ برنامه‌ای که از یک سو واقعیت‌های شبکه و محدودیت‌های موجود را در نظر بگیرد و از سوی دیگر، با اطلاع‌رسانی شفاف، نگرانی مردم را مدیریت کند.

آنچه مسلم است اینکه زمستان هنوز آغاز نشده، اما برنامه‌ریزی برای عبور از آن باید از همین امروز آغاز شود.

اگر قرار است مردم در مدیریت مصرف همراهی کنند، باید بدانند چرا و چگونه باید مصرف خود را مدیریت کنند. اگر قرار است صنایع با محدودیت مواجه شوند، باید از قبل برنامه مشخصی برای آنها وجود داشته باشد و اگر احتمال محدودیت در تأمین گاز وجود دارد، باید سناریوهای مقابله با آن از هم‌اکنون آماده باشد.

در نهایت، پاسخ به نگرانی افکار عمومی نه با تکذیب ساده یک خبر و نه با ایجاد هراس بیشتر، بلکه با اطلاع‌رسانی دقیق، برنامه‌ریزی پیشگیرانه و ارائه یک نقشه روشن برای عبور از زمستان امکان‌پذیر است.

خراسان شمالی زمستان‌های سرد خود را تجربه کرده است؛ آنچه این بار اهمیت دارد، این است که مسئولان و مردم پیش از رسیدن سرمای زمستان، برای مدیریت انرژی و عبور کم‌هزینه از روزهای سخت آماده باشند.