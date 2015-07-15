چرا بیل گیتس ۳۰ میلیون دلار خرج کتاب داوینچی کرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، بیل گیتس مدیرعامل مایکروسافت یکی از علاقه‌مندان مطالعه و جمع‌آوری کتاب است. او کتابخانه‌ای بزرگ دارد که آن را از کتاب‌های کمیاب و نایاب پرکرده و علاقه‌ زیادی به خرید این آثار و دنبال کردن آن‌ها دارد.

گیتس در سال ۱۹۹۴ کتابی را در حراج سبتی خریداری کرد که بانام مستندات لستر معروف است. این کتاب به قلم لئونارد داوینچی نوشته‌شده و در حقیقت دست‌نوشته‌های داوینچی است که در قرن ۱۶ میلادی به رشته تحریر درآمده است. بیل گیتس برای خرید این کتاب بیش از ۳۰ میلیون دلار هزینه کرد و توانست این کتاب کمیاب را به کتاب‌های کتابخانه‌اش اضافه کند. او با خرید این کتاب گران‌ترین کتاب جهان را با خود به خانه برده است.

گیتس بعد از خرید این کتاب هر بار آن را به یکی از موزه‌ها و مراکز هنری- تاریخی امانت می‌دهد تا این دفترچه برای عموم به نمایش درآید.

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مستندات لستر به قلم داوینچی شامل ۷۲ صفحه است که شامل یادداشت‌ها و دیدگاه‌های داوینجی و تراوشات ذهنی او درباره جهان و کهکشان‌ها و رابطه بین ماه و زمین و خورشید است. داوینچی در این اثر علاوه بر نوشته‌هایش طرح‌ها و نمودارهایی را به تصویر کشیده و یادداشت‌هایش را برخلاف رسم رایج از چپ به راست و به زبان ایتالیایی باستان نوشته است.

به اعتقاد کارشناسان توجه بیل گیتس به این کتاب بی‌جهت نبوده و قطعاً او از دیدگاه‌ها و ایده‌های کتاب داوینچی برای افزایش خلاقیت و تولید ایده‌ها و کارهای جدیدش استفاده خواهد کرد.

گمانه‌های مختلفی درباره علاقه خاص گیتس به این کتاب مطرح‌شده و افراد بسیاری در انتظار هستند تا ببینند بیل گیتس در آینده چه بهره‌برداری از این کتاب در راستای پیشرفت اهدافش خواهد کرد.

گیتس به‌تازگی تصمیم گرفته این کتاب را در موزه کارولینای شمالی برای عموم به نمایش درآورد.

کتاب مستندات لستر به قلم لئوناردو داوینچی در ۷۲ صفحه و در فاصله زمانی سالهای ۱۵۰۶ تا ۱۵۱۰؛ در عرض ۴ سال به رشته تحریر درآمده است.

بیل گیتس به همراه پل آلن از بنیان‌گذاران شرکت مایکروسافت است. او در حال حاضر به‌عنوان یکی از ثروتمندترین افراد در جهان شناخته می‌شود. او علاقه زیادی به علوم ریاضی و کامپیوتر دارد و یکی از بزرگ‌ترین سرگرمی‌هایش خریداری و نگهداری از کتاب‌ها و نسخه‌های قدیمی است.