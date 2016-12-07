به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این میلیاردر مشهور یک کتاب را انتخاب کرده که جزو محبوب‌ترین کتابی‌هایش محسوب می‌شود و تاکنون آن را به بیش از ۵۰ تن از دوستانش هدیه داده است.

در حالی که این چهره معمولا کمتر به سراغ رمان می‌رود و بیشتر علاقه‌مند کتاب‌های غیرداستانی است اما اعلام کرده شیفته رمانی به نام «پروژه رزی» شده است: این رمان نوشته گراما سیمسون نویسنده استرالیایی است.

گیتس با اشاره به اینکه همسرش ملیندا نخستین بار این کتاب را به او معرفی کرده می‌گوید: او شروع کرد به بلند خواندن بخش‌هایی از این رمان برای من و سرانجام من تصمیم گرفتم نگاهی به آن بیندازم.

گیتس در گفتگو با نیویورک تایمز گفته است: من یک شب ساعت ۱۱ این کتاب را دست گرفتم و تا ساعت ۳ صبح نتوانستم آن را زمین بگذارم. این رمان خیلی بامزه و جالب است و در عین حال به مردمی می‌پردازد که در موقعیت‌های مختلف اجتماعی تلاش می‌کنند.

این میلیاردر مشهور می گوید این رمان را حداقل به ۵۰ تن از دوستانش هدیه داده است.

وی درباره این کتاب می‌نویسد: شخصیت اصلی کتاب استاد ژنتیکی است که مبتلا به سندرم اشپرگر (شکل ملایمی از طیف اوتیسم) و در عین حال در جستجوی همسر است. این کتاب بسیار فوق‌العاده، هوشمندانه و جذاب است و برای همه خواندن آن جالب خواهد بود.

گیتس گفته است: این کتاب شما را به خنده می‌اندازد و در عین حال کاری می‌کند که به روابط‌تان فکر کنید و ببینید کدام‌ها درست و کدام‌ها نادرست بوده‌اند.

وی می‌گوید: بعد شما به همه اینها می‌خندید اما در واقع دارید به آنها فکر می‌کنید و در عین حال تصمیم می‌گیرید آدم بهتری باشید؛ به ویژه در رابطه با آنهایی که به شما نزدیک‌تر هستند.

«پروژه رزی» تابستان ۲۰۱۴ منتشر و در جهان با اقبال روبه رو شده است. این کتاب که بر هنر عاشق بودن تمرکز دارد در ۲۹۵ صفحه نوشته شده و از سوی انتشارات سیمون اند شوستر به بازار آمده است.