شکسته شدن آب بند کارگاه آزاد راه تهران - شمال عامل سیل تهران بود

حسین طلا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه متاسفانه بارندگی روز گذشته حوادث ناخوشایندی در تهران به بار آورده است از پیگیری های مجمع نمایندگان تهران با مسئولان برای حل مشکلات ناشی از سیلاب در تهران خبر داد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیلاب شب گذشته کن و سولقان در تهران اظهار داشت: شدت این بارندگی از که از ساعت ۷ بعد از ظهر روز گذشته آغاز شد از یک سو و شکسته شدن آب بند کارگاه چینی ها برای آزاد راه تهران شمال از سوی دیگر موجب شد حجم آب با سرعت بالا وارد رودخانه شده و کسانی که برای تفرج و شنا به منطقه آمده بودند دچار آسیب شوند.

وی افزود: تعدادی از رستوران های غیر مجاز که به حریم رودخانه تجاوز کرده بودند از بین رفته است.

حسین طلا با اشاره به تعداد مفقودی های اعلام شده گفت: تا کنون ۶ جسد نیز در منطقه پیدا شده و دو کارگر چینی هم جان خود را از دست دادند.

دبیر مجمع نمایندگان تهران خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان تهران در این هفته دستور کار خود را به صورت فوق العاده به این موضوع اختصاص خواهد داد و روز چهارشنبه نیز کم و کیف موضوع با حضور مسئولان بررسی می شود.

وی ادامه داد: موضوع خسارات ناشی از سیل اخیر را از طریق مسئولان مربوطه پیگیر خواهیم بود.