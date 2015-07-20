به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری صبح دوشنبه در نشست با اعضای مجمع خیرین سلامت استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر با کمبودهایی در زمینه بهداشت و درمان روبرو است که باید تلاش شود تا زمینه توسعه بیش از پیش بخش سلامت در استان بوشهر فراهم شود.
وی با بیان اینکه عقب افتادگیهای زیادی در بخش بهداشت و درمان وجود دارد، اضافه کرد: تلاشهای بسیار زیادی از سوی دانشگاه علوم پزشکی و همچنین خیرین سلامت صورت گرفته است ولی باید تلاش شود تا زمینه توسعه زیرساختها در استان بیش از پیش فراهم شود.
امام جمعه بوشهر با اشاره به نقش بسیار مهم مجمع خیرین سلامت در توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی در استان، اضافه کرد: خیرین سلامت همکاری خوبی را با دولت در زمینه بهبود وضعیت سلامت دارند.
وی با اشاره به نیازهای استان بوشهر در بخش سخت افزاری بهداشت و درمان، افزود: باید برای شناسایی نیازهای استان در این بخش یک کارگروه علمی و دانشبنیان با حضور متخصصین راهاندازی شود.
آیتالله صفایی بوشهری خواستار ترویج برنامههای خیرین سلامت از طریق شبکههای مجازی شد و ادامه داد: باید تمایلات خیرین در بخشهای مختلف شناسایی شود و از ظرفیتهای آنها به خوبی استفاده شود.
وی همچنین بر لزوم تکریم خیرین سلامت تاکید کرد و گفت: توسعه بخش سلامت یکی از نیازهای ضروری جامعه است که باید تلاش شود تا سلامت جامعه با استفاده از همه ظرفیتها فراهم شود.
انتخابات هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان بوشهر برگزار شد و عبدالرسول نباتخور به عنوان رییس هیئت مدیره، سیده صدیقه بیگم طباطبایی به عنوان نایب رییس و نوشاد نوشادی، خورشید گزدرازی، حسن ملکیزاده، مرادعلی فولادوند، جواد لقمانزاده و فرید محبی به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.
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