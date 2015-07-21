ملک سلمان و عادل الجبیر تا پایان سال به روسیه سفر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، رمضان قدیراف بعد از گفتگو با محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی و پسر ملک سلمان در صفحه خود در شبکه های اجتماعی نوشت: اعلام شده است که ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی تا پایان سال جاری به روسیه سفر می کند.

وی افزود: در دیدارم با با محمد بن سلمان وزیر دفاع روسیه در شهر جده او گفت که برنامه دارد تا ۳ هیات را به جمهوری های قفقاز شمالی اعزام کند.

به نوشته رهبر چچن، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی نیز تا ماه سپتامبر سفری به روسیه و چچن می رود تا با شرایط موجود آشنا شده و حوزه های نفوذ را بررسی کند.

قدیراف نوشته است که علاوه بر وزیر خارجه عربستان، قرار است وزیر امور مذهبی این کشور نیز به چچن سفر کند تا تجارب این کشور را در مبارزه با تروریست ها و ایدئولوژی های افراط گرایانه در میان بگذارد.

همچنین قرار است هیاتی از سرمایه گذاران سعودی به منظور رایزنی و گفتگو با مقامات چچن به این جمهوری خودمختار سفر کنند. گفتنی است عربستان سعودی که با روسیه به شدت درباره بحران سوریه اختلاف نظر دارد، پس از توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ تلاش کرده است تا روابط خود را با مسکو ترمیم کند.