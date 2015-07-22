اولین مخاطب نویسنده هنگام خق اثر ادبی کیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، شماره ۴۷ مجله سینما و ادبیات منتشر شد. بخش سینمای جهان این شماره مجله سینما و ادببات به دارن آرنوفسکی کارگردان آمریکایی اختصاص دارد. فیلم‌های قوی سیاه، مرثیه‌ای برای یک رویا، نوح و ... فیلم‌هایی هستند که مفصل در این شماره به آنها پرداخته شده است.

مصاحبه اختصاصی این شماره با لاسلو نمس کارگردان مجارستانی و دستیار بلاتار برای فیلم «پسر شائول» انجام شده که در جشنواره کن به نمایش درآمد و جایزه بزرگ جشنواره کن را از آن خود کرد.

محور بخش سینمای ایران این شماره مربوط به مبحث مهم پایان‌بندی است؛ اینکه پایان‌های باز و قطعی به چه شکل در سینمای ایران اجرا می‌شوند که در میزگرد رسول صدرعاملی، حمید نعمت‌الله، شهرام مکری و جواد طوسی موضوع پی گرفته شده است.

«مخاطب چه نقشی در آفرینش آثار ادبی دارد و اولین مخاطب نویسنده در هنگام خق اثر ادبی کیست؟»؛ این موضوع بخش ادبی این شماره مجله است که در نشست کورش اسدی، محمد حسینی و خلیل درمنکی مفصل به آن پرداخته شده و در مقالات احمد اخوت، احمد آرام، ابوتراب خسروی، مهدی غبرایی، شیوا مقانلو و ... به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

«آیا شعر نو ایران زیر نفوذ شعر معاصر غرب است؟» از ضیا موحد، «پژوهشی بر اصول زیایی‌شناختی مخاطب تئاتر در گذر زمان» از دکتر بهزار قادری از دیگر مطاب خواندنی این شماره مجله سینما و ادبیات است.

بخش سینما / قصه شماره جدید این مجله، فیلم‌های زندگینامه‌ای و شخصیت‌های تاریخی فیلم‌های علی حاتمی را موضوع خود قرار داده و از منظرهای مختلف به واکاوی این شخصیت‌ها پرداخته است.

در بخش کتاب در میزگردی رمان «چشم‌هایم آبی بود» نوشته محمدرضا کاتب به عنوان کتاب برگززیده سینما و ادبیات به نقد کشیده شده است.

شماره ۴۷ این مجله ویژه مرداد و شهریور ۱۳۹۴ با بهای ۸۵۰۰ تومان روی دکه رفته است.