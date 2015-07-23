۵۰ درصد دانش آموزان استثنایی خراسان شمالی صاحب تبلت می شوند

حسین نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه تبلت با دارا بودن امکانات مناسب سخت افزاری و نرم افزاری می تواند پاسخگوی نیاز دانش آموزان استثنایی بوده و آنها را از خرید کتاب های درسی بی نیاز کند، تلاش خواهیم کرد تا در سال تحصیلی آتی حداقل ۵۰ درصد دانش آموزان استثنایی این استان صاحب تبلت شوند.

وی اظهار داشت: با توجه به نبود اعتبارات لازم، حدود ۱۰ دستگاه تبلت در سال تحصیلی جاری بین دانش آموزان اسثنایی توزیع خواهد شد که امیدواریم با پیگری های لازم، برنامه این اداره برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ محقق و شمار زیادی از دانش آموزان بتوانند از این امکان الکترونیکی برخوردار شوند.

نعمتی در مورد توزیع کتب درسی دانش آموزان استثنایی خراسان شمالی نیز گفت: امسال کتب دانش آموزان استثنایی به موقع توزیع می شود.

وی بیان کرد: توزیع نشدن به موقع کتب دانش آموزان استثنایی در سال های تحصیلی گذشته یکی از بزرگترین دغدغه هایی بود که معلمان و دانش آموزان با آن روبرو بودند.

نعمتی ادامه داد: مهرماه سال جاری همزمان با بازگشایی مدارس تمام کتب دانش آموزان استثنایی پایه های های مختلف بجز پایه نهم توزیع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون قریب به یک هزار و۳۰۰ دانش آموز در مراکز آموزشی استثنایی خراسان شمالی تحصیل می کنند.