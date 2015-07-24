آخرین اخبار از قیمت خرید شیرخام/ توقع دامداران بجاست

حسن رکنی در گفتگو با مهر با اشاره به مصوبه سال گذشته دولت مبنی بر خرید شیرخام به قیمت ۱۴۴۰ تومان از دامداران توسط کارخانجات صنایع لبنی، اظهارداشت: سازمان حمایت یک جمع بندی از این مصوبه آماده کرده و در حال منعکس کردن آن به ستاد تنظیم بازار است تا رهنمود نهایی را از آنجا دریافت کند و اقدامات بعدی در این زمینه انجام شود.

وی با بیان اینکه توقع دامداران کشور توقع کاملا به جایی است، اضافه کرد: دامداران خواستار عملیاتی شدن مصوبه خرید شیرخام به قیمت ۱۴۴۰ تومان توسط کارخانجات صنایع لبنی هستند و توقع جدیدی در این زمینه ندارند.

معاون وزیر جهادکشاورزی درباره ادامه تداوم اجرای طرح خرید تضمینی شیرخام توسط سازمان تعاون روستایی گفت: نامه ای در این زمینه به وزارت جهاد کشاورزی نوشته و این موضوع از وزیر جهاد استعلام شده است، ضمن اینکه در صورت موافقت وزارتخانه این کار استمرار پیدا می کند و سازمان تعاون روستایی آن را ادامه می دهد.

رکنی اضافه کرد: فعلا منتظر نظر وزیر جهادکشاورزی در این باره هستیم.