زبان شعری اخوان ثالث در یک کتاب بررسی می شود

لیلا کردبچه شاعر و محقق حوزه شعر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اثر جدید خود گفت: کتاب جدیدی که مشغول کار روی آن هستم، درباره زبان شعری مهدی اخوان ثالث است که در چند بخش مختلف تدوین خواهد شد. هنجارگریزی نحوی، هنجارگریزی زمانی، هنجارگریزی معانی، هنجارگریزی واژگانی و موسیقی شعر، عناوین بخش هایی هستند که برای کتاب تدوین شده اند. عنوان کتاب نیز «سیر تحول زبان در شعر اخوان ثالث» است.

وی افزود: در این کتاب سعی می کنم سیر تحول زبان اخوان ثالث را بر مبنای تاریخ سرایش شعرهایش به تصویر بکشم. از آن جایی که اخوان از آن دسته شاعران بود که زیر اغلب شعرهایش تاریخ سرایش می گذاشته، این مساله کمک کرده تا بتوانم تحول تاریخی زبان اخوان را بررسی کنم.

این پژوهشگر در ادامه گفت: نگارش کتاب در حال حاضر، مرحله نهایی را طی می کند. نوشتن مطالب را به پایان رسانده ام و مشغول ویرایش نهایی هستم. بنابراین امیدوارم تا آخر شهریور این کتاب را به ناشر بسپارم.

کردبچه گفت: حجم کتاب تا به حال ۷۰۰ صفحه شده است. به نظرم حجم کتاب در نهایت بین ۶۰۰ و ۷۰۰ صفحه بشود و ویرایش پایانی، تا حدودی از حجم آن کم کنم.